الحية: هناك اختراقات بميثاق الشرف الموقع بالقاهرة

أكد خليل الحية ، نائب مدير المكتب السياسي لحركة حماس أن الانتخابات هي المدخل إلى الشراكة الكاملة والوحدة الوطنية ، و هي مصلحة وطنية وليست مصلحة حزب سياسي أو اشخاص.

وقال الحية في كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين 1 ابريل 2021 في لقاء تلفزيوني: "سنعقد انتخابات لإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحمل هموم الفلسطينيين".

و عبر الحية عن امله في أن توحد الانتخابات كل الفلسطينيين، مؤكدا انه بعد تحقيق الوحدة الوطنية سنعمل على مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تصبح مؤسسة وطنية شاملة تركز على الشأن العام الفلسطيني.

ومضى يقول: "يجب احترام ميثاق الشرف الذي وقعناه بالقاهرة ، وللأسف حدث اختراق ، وقد أبلغنا لجنة الانتخابات بالمخالفات في المستندات الخاصة بتعيين موظفين للإشراف على الانتخابات".

و اضاف يقول: "نأمل أن تحتفظ اللجنة بحياديتها"، مؤكدا ان حركته مستعدة لمواصلة الطريق الانتخابي حتى النهاية.

وأضاف: "مهما كانت النتيجة سنقبل بها ، ومهما كانت النتيجة سندعم تشكيل حكومة وحدة وطنية".

و لفت الحية إلى أنه من حق الجميع أن يقدم الاعتراضات، لكن هذا الحق يجب أن يحترم الشفافية وأعراض الانتخابات، متابعاً: كنا نتمنى ممن قدم الطعون أن يحترم ذلك

كما تقدم بالشكر للجنة الانتخابات على إدارتها للعملية الانتخابية، مؤكداً جاهزية الحركة للتعامل معها ومع محكمة الانتخابات المركزية

وأردف عضو المكتب السياسي لحماس بالقول: لم نشأ في قائمة القدس موعدنا أن نقدم في أي مرشح أو قائمة أي طعن، حفاظاً على روح التوافق والشراكة الوطنية