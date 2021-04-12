لمتابعة برامج و مسلسلات رمضان 2021 اليكم تردد قناة النهار المصرية الجديد على نايل سات

تردد قناة النهار 2021 مسلسلات رمضان علي قناة Al Nahar والتي تعتبر من أهم القنوات المصرية أنتشار نظرا لتنوع ما تقوم بعرضه من محتوى متكامل وهادف يمزج بين الترفيه والتثقيف ويضم كل ما يبحث عنه المشاهد العربي من أخبار وبرامج ومسلسلات ورياضة وغيره .

تردد قناة النهار الجديد 2021

تم تأسيس قناة النهار اليوم عام 2014 وتتميز القناة بطابعها السياسي الإخباري حيث تتناول عرض أخر المستجدات في الشأن المصري والشؤون العربية ومناقشة القضايا العربية المطروحة علي الساحة علي يد متخصصين سياسيين وتقديمها للتغطيات السياسية الشاملة والتي من أهمها تغطية الانتخابات الرئاسية المصرية بجانب ما تقدمه من مقابلات هامة ونشرات إخبارية ورياضية وأهم الأنباء والأخبار الإقليمية والدولية وبرامج حوارية وإخبارية منها :

برنامج أحلام مواطن ويقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم .

مننا وعلينا ويقدمه الإعلامي عمرو الكحكي .

برنامج شكوتك بصوتك ويقدمه الإعلامي هاني حتحوت .

ويطلق عليها أيضا قناة النهار 2 للدراما 2021 وهي قناة متخصصة في عرض المسلسلات العربية والتركية والهندية المترجمة بمختلف تصنيفاتها من كوميدية درامية ورومانسية وغيرها وتحظى القناة بشعبية كبيرة في مصر ودول العالم العربي نظرا لأن فردها بتقديم عدد كبير من الأعمال الدرامية الحصرية من أهم مسلسلاتها :

مسلسل القيصر .

الخروج .

مسلسل سقوط حر .

رحلة سالوني .

مسلسلات قناة النهار في رمضان 2021

مسلسل رهبة بطولة النجم فتحي عبد الوهاب

مسلسل ورد بطولة النجمة حنان مطاوع

فارس بلا جواز بطولة مصطفي قمر

مسلسل الطاووس بطولة الفنان جمال سليمان المداح بطولة النجم حمادة هلال

بنت السلطان بطولة روجينا وباسم سمرة

تردد قناة النهار المصرية في رمضان 2021

وتنفرد قناة النهار نور 2021 بطابع ديني خاص بها يميزها عن باقي قنوات الشبكة وهو كونها قناة دينية اجتماعية ثقافية تهتم باستعادة الأخلاق المصرية والروح المتسامحة والوسطية دون تحيز أو تطرف والتأكيد على الهوية العربية بجانب اهتمامها بالمرأة والطفل بوجه خاص من خلال ما تقوم بعرضه من برامج منها :

برنامج إعلام المربين تقديم الشيخ محمود عابدين .

نور بيوتنا وتقدمه الإعلامية نهى أبو سته .

برنامج كلام الناس تقديم الإعلامي مهند السادات .

برنامج العلم والإيمان ويقدمه الدكتور مصطفي محمود .

اسم القمر: نايل سات

الاستقطاب : رأسي

التردد : 11785

معدل الترميز : 27500