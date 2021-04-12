سرايا القدس تقدم التهاني للشعب الفلسطيني والامتين العربية والإسلامية بقدوم رمضان

تقدم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سرايا القدس، اليوم الاثنين، باحر التهاني والتبريكات للأمتين العربية والإسلامية عامة، وإلى الشعب الفلسطيني المرابط ومجاهديه وأسراه وجرحاه وعوائل الشهداء خاصة، بمناسبة حلول شهر الجهاد والانتصارات، شهر رمضان المبارك.

وتبرق سرايا القدس بأجمل التهاني العطرة إلى أمينها العام القائد زياد النخالة "أبو طارق"، وللقيادة العسكرية والسياسية ولكافة مجاهديها ومقاتليها الأطهار وكافة المجاهدين من مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية.

وحثت السرايا، مجاهدي فلسطين الأحرار على ضرورة استثمار شهر رمضان بالطاعات وقراءة القرآن وقيام الليل، والإكثار من التسبيح والاستغفار، وزيارة ذوي الشهداء والأسرى والجرحى لتفريج كربهم، وتحسّس بيوت الفقراء والمساكين والأيتام.

وأكدت على ضرورة الاقتداء بالرسول الكريم (صلوات الله وسلامه عليه) قولاً وفعلاً وعملاً.

ووجهت سرايا القدس، التحية المعبقة بروائح المسك المنبثقة من بنادق المجاهدين المرابطين على ثغور فلسطين المقدسة، إلى أهالي شهداء الشعب الفلسطيني والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال والجرحى البواسل، سائلة المولى عز وجل أن يفرج كربهم ويفك قيدهم وينعم الشعب الفلسطيني بالوحدة والحرية ورفع راية "لا اله إلا الله" خفاقة على أرض فلسطين كل فلسطين.

ودعا الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، كافة المسلمين في بقاع الأرض إلى توحيد الجهود وإخلاص النوايا وتوجيه الطاقات إلى نصرة القدس وفلسطين بقضيتها وثوابتها، التي لا تقبل المساومة حتى دحر العدو الظالم عن أرض الرسل والأنبياء.