نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

أكد رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، اليوم الاثنين، بأن إيران تريد تدميرنا ولن نسمح بامتلاكها السلاح النووي

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في القدس " لن نسمح لإيران بامتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية، وسنواصل العمل ضد العدوان الإيراني في المنطقة".

وأضاف: "إيران لم تتخل عن محاولتها لامتلاك أسلحة نووية وتواصل الدعوة إلى تدمير إسرائيل وهي تعمل على القيام بذلك".

بدوره قال أوستن إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن "إسرائيل" والحفاظ على الميزة النوعية للجيش الإسرائيلي.

وأضاف:" لقد أكدت دعمنا لعملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية".