أفضل 7 عصائر مهمة في شهر رمضان

7 عصائر مهمة في شهر مضان، يبحث الكثير من الناس عن العصائر التي تروي عطشهم في شهر رمضان لما تعوضه من فقدان السوائل في جسم الانسان خلال فترة الصيام.

وفي هذه المقالة سننشر لكم أفضل7 عصائر مختلفة في شهر رمضان تساهم في ترطيب جسم الانسان وتخفف من شدة الحرارة وتنعش جسدك.

أولًا: عصير البطيخ

البطيخ من الفواكه الباردة والمنعشة في الصيف الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم، بالإضافة إلى أنه أحد أهم مصادر الألياف الطبيعية.

ويتميز عصير البطيخ بقدرته على علاج العديد من الأمراض، يمكنك تحضيره بخلط نصف كيلو من البطيخ بعد إزالة البذور منه مع مكعبات الثلج بكل سهولة واستمتعي بمذاقه اللذيذ.

ثانيًا: عصير الفراولة

الفراولة أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة والسموم، وهي من الفواكه الصحية الغنية بالفوائد والفيتامينات العديدة للجسم، فما رأيك في تناولها في يوم رمضاني مشمس حار؟ ليس عليك سوى خلط الفراولة والماء والحليب أو مع اللبن الرائب أو الزبادي مع السكر في الخلاط، وتقديمها باردة في هذا الجو الحار بشكلها الجذاب اللذيذ. الفراولة المجمدة هي الحل بالطبع.

ثالثًا عصير الليمون

يعد عصير الليمون بالنعناع المثلج من المشروبات المنعشة في فصل الصيف، إذ يتميز بسهولة تحضيره ويساعد على إطفاء شدة العطش، إليك طريقة تحضيره من مطبخ سوبر ماما عصير الليون بالنعناع المثلج.

رابعًا: عصير التوت

عصير التوت من العصائر المفضلة في الصيف فهو يرطب الجسم، وبالإضافة إلى طعمه اللذيذ يتميز باحتوائه على العديد من الفوائد المهمة للجسم، كاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، يمكنك صنع عصير توت مع الكريمة، اخلطي حبات التوت والماء والسكر وكوب من الكريمة واسكبيه في كؤوس وزينيها بحبات الكريز والتوت وقدميه باردًا.

خامسًا: عصير الشمام

عصير الشمام من العصائر الطبيعية المفيدة والمنعشة في أيام الصيف الحارة، لأنه من الفواكه الغنية بالمياه التي تساعد في ترطيب الجسم ويساعدنا على التغلب على درجات الحرارة، ويمكن تحضيره بسهولة بخلط مكعبات الشمام مع الثلج المجروش والماء والسكر حسب الرغبة وتقديمه باردًا.

سادسًا: عصائر الخوخ والمشمش

عصير الخوخ والمشمش من العصائر الشهيرة في فصل الصيف، وهو من المشروبات اللذيذة الشهية التي تحتوي على الفائدة المطلوبة والعناصر اللازمة إلى جسم الإنسان وتشعره بالترطيب من الحر. ابدئي بتجهيزه بوضع نصف كيلو من الخوخ والمشمش وكيلو من البرتقال المقشر والسكر في إناء كبير وأضيفي إليه الماء الساخن واتركيه لمدة ستة ساعات ثم اخلطيه في الخلاط، وصفي الخلاط وقدميه باردًا مع مكعبات الثلج.

سابعًا: سموثي الفواكه

سموثي الفواكه من العصائر المنعشة المميزة الغني بالفيتامينات لاحتوائه على كوكتيل من الفواكه الصيفية اللذيذة، اضربي جميع الفاكهة الصيفية التي لديكِ مع الجريب فروت في الخلاط الكهربائي، وضعيها في الأكواب بالتساوي، ثم امزجي الحليب البارد مع الزبادي ووزعي هذا المزيج على الأكواب وقدميه باردًا.