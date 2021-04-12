بايرن ميونخ يُعلن غياب ليفاندوسكي أمام سان جيرمان

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، عن خبر حزين لجمهوره، قبل المواجهة الحاسمة في دوري الأبطال، أمام باريس سان جيرمان.

وجاء في بيان للنادي البافاري عبر موقعه على شبكة الإنترنت: "يعمل روبرت ليفاندوفسكي بقوة من أجل العودة. هداف بايرن ميونيخ تمكن من الركض خلال تدريبات اليوم لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في ركبته اليمنى".

وتابع: "اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ولن يكون متاحاً للمشاركة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان".

وكان غياب ليفاندوسكي مؤثر بشكل كبير على البايرن خلال لقاء الذهاب الذي خسره الفريق على ملعبه، بنتيجة (2-3).