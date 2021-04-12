إمساكية شهر رمضان 2021 في السويد-أوقات الصلاة والآذان

يبحث المسلمون عن امساكية شهر رمضان 2021 في السويد، حيث تنتشر الجالية المسلمة في جمع مدن السويد، لذا نقدم كم إمساكية شهر رمضان 2021 في السويد حسب التوقيت المحلي لها.

ويحرص "موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر إمساكية شهر رمضان 2021 في السويد التي يحرص سكانها المسلمون على اقتنائها لمعرفة مواعيد الصلاة والإفطار.

امساكية رمضان 2021 في السويد

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل, 2021 03:35 am 01:08 pm 04:55 pm 08:10 pm 09:40 pm

الأربعاء 2 14 أبريل, 2021 03:31 am 01:08 pm 04:56 pm 08:12 pm 09:42 pm

الخميس 3 15 أبريل, 2021 03:26 am 01:08 pm 04:57 pm 08:14 pm 09:44 pm

الجمعة 4 16 أبريل, 2021 03:22 am 01:08 pm 04:58 pm 08:16 pm 09:46 pm

السبت 5 17 أبريل, 2021 03:18 am 01:08 pm 04:59 pm 08:18 pm 09:48 pm

الأحد 6 18 أبريل, 2021 03:13 am 01:07 pm 05:00 pm 08:20 pm 09:50 pm

الاثنين 7 19 أبريل, 2021 03:09 am 01:07 pm 05:01 pm 08:22 pm 09:52 pm

الثلاثاء 8 20 أبريل, 2021 03:04 am 01:07 pm 05:02 pm 08:24 pm 09:54 pm

الأربعاء 9 21 أبريل, 2021 02:59 am 01:07 pm 05:03 pm 08:26 pm 09:56 pm

الخميس 10 22 أبريل, 2021 02:54 am 01:06 pm 05:04 pm 08:28 pm 09:58 pm

الجمعة 11 23 أبريل, 2021 02:49 am 01:06 pm 05:05 pm 08:30 pm 10:00 pm

السبت 12 24 أبريل, 2021 02:43 am 01:06 pm 05:06 pm 08:32 pm 10:02 pm

الأحد 13 25 أبريل, 2021 02:38 am 01:06 pm 05:07 pm 08:34 pm 10:04 pm

الاثنين 14 26 أبريل, 2021 02:32 am 01:06 pm 05:07 pm 08:36 pm 10:06 pm

الثلاثاء 15 27 أبريل, 2021 02:26 am 01:06 pm 05:08 pm 08:38 pm 10:08 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأربعاء 16 28 أبريل, 2021 02:19 am 01:05 pm 05:09 pm 08:40 pm 10:10 pm

الخميس 17 29 أبريل, 2021 02:12 am 01:05 pm 05:10 pm 08:42 pm 10:12 pm

الجمعة 18 30 أبريل, 2021 02:04 am 01:05 pm 05:11 pm 08:44 pm 10:14 pm

السبت 19 01 مايو, 2021 01:54 am 01:05 pm 05:12 pm 08:46 pm 10:16 pm

الأحد 20 02 مايو, 2021 01:43 am 01:05 pm 05:13 pm 08:48 pm 10:18 pm

الاثنين 21 03 مايو, 2021 01:28 am 01:05 pm 05:13 pm 08:50 pm 10:20 pm

الثلاثاء 22 04 مايو, 2021 01:05 am 01:05 pm 05:14 pm 08:52 pm 10:22 pm

الأربعاء 23 05 مايو, 2021 01:05 am 01:05 pm 05:15 pm 08:54 pm 10:24 pm

الخميس 24 06 مايو, 2021 01:05 am 01:05 pm 05:16 pm 08:56 pm 10:26 pm

الجمعة 25 07 مايو, 2021 01:05 am 01:05 pm 05:17 pm 08:58 pm 10:28 pm

السبت 26 08 مايو, 2021 01:05 am 01:04 pm 05:17 pm 09:00 pm 10:30 pm

الأحد 27 09 مايو, 2021 01:05 am 01:04 pm 05:18 pm 09:01 pm 10:31 pm

الاثنين 28 10 مايو, 2021 01:05 am 01:04 pm 05:19 pm 09:03 pm 10:33 pm

الثلاثاء 29 11 مايو, 2021 01:05 am 01:04 pm 05:20 pm 09:05 pm 10:35 pm

الأربعاء 30 12 مايو, 2021 01:05 am 01:04 pm 05:21 pm 09:07 pm 10:37 pm