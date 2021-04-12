يبحث المسلمون في السودان عن امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في السودان، مع اقتراب موعد شهر رمضان، حيث يعتبر هذا الشهر فرصة كبيرة لهم من أجل التقرب إلى الله عز وجل من خلال ترتيل القرآن والتسبيح والصلاة ، ندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية والتي سنعرض لكم الامساكية .

وبعد أن رصد موقع جوجل والمواقع الأخرى على الانترنت لقد وفرنا لكم امساكية شهر رمضان 2021 في الخرطوم وحلفا وعطبرة وبورتسودان والأبيض للاستطلاع على جميع أوقات الصلاة الخمس.

وبعد أن يتعرف السودانيين على امساكية شهر رمضان 2021 في السودان ، سيكون بود الجميع معرفة أوقات السحور والافطار والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، امساكية شهر رمضان في مصر .

امساكية شهر رمضان 2021 في الخرطوم :

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اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:27 ص 05:44 ص 11:58 ص 03:13 م 06:12 م 07:42 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:26 ص 05:43 ص 11:58 ص 03:12 م 06:12 م 07:42 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:25 ص 05:43 ص 11:57 ص 03:12 م 06:12 م 07:42 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:24 ص 05:42 ص 11:57 ص 03:11 م 06:12 م 07:42 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:23 ص 05:41 ص 11:57 ص 03:11 م 06:12 م 07:42 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:23 ص 05:41 ص 11:57 ص 03:10 م 06:12 م 07:42 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:22 ص 05:40 ص 11:56 ص 03:09 م 06:13 م 07:43 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:21 ص 05:39 ص 11:56 ص 03:09 م 06:13 م 07:43 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:20 ص 05:39 ص 11:56 ص 03:08 م 06:13 م 07:43 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:20 ص 05:38 ص 11:56 ص 03:07 م 06:13 م 07:43 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 04:19 ص 05:38 ص 11:56 ص 03:07 م 06:13 م 07:43 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 04:18 ص 05:37 ص 11:55 ص 03:06 م 06:14 م 07:44 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 04:18 ص 05:37 ص 11:55 ص 03:06 م 06:14 م 07:44 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 04:17 ص 05:36 ص 11:55 ص 03:05 م 06:14 م 07:44 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 04:16 ص 05:35 ص 11:55 ص 03:04 م 06:14 م 07:44 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 04:15 ص 05:35 ص 11:55 ص 03:04 م 06:15 م 07:45 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 04:15 ص 05:34 ص 11:55 ص 03:03 م 06:15 م 07:45 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 04:14 ص 05:34 ص 11:54 ص 03:03 م 06:15 م 07:45 م

السبت 19 01 مايو، 2021 04:13 ص 05:33 ص 11:54 ص 03:02 م 06:15 م 07:45 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 04:13 ص 05:33 ص 11:54 ص 03:01 م 06:16 م 07:46 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 04:12 ص 05:32 ص 11:54 ص 03:01 م 06:16 م 07:46 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 04:12 ص 05:32 ص 11:54 ص 03:00 م 06:16 م 07:46 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 04:11 ص 05:32 ص 11:54 ص 03:00 م 06:16 م 07:46 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 04:10 ص 05:31 ص 11:54 ص 02:59 م 06:17 م 07:47 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 04:10 ص 05:31 ص 11:54 ص 02:59 م 06:17 م 07:47 م

السبت 26 08 مايو، 2021 04:09 ص 05:30 ص 11:54 ص 02:58 م 06:17 م 07:47 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 04:09 ص 05:30 ص 11:54 ص 02:57 م 06:17 م 07:47 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 04:08 ص 05:30 ص 11:54 ص 02:57 م 06:18 م 07:48 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 04:08 ص 05:29 ص 11:54 ص 02:56 م 06:18 م 07:48 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 04:07 ص 05:29 ص 11:54 ص 02:56 م 06:18 م 07:48 م

امساكية شهر رمضان 2021 في حلفا :

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اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:23 ص 05:40 ص 11:53 ص 03:08 م 06:07 م 07:37 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:22 ص 05:39 ص 11:53 ص 03:07 م 06:07 م 07:37 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:21 ص 05:39 ص 11:53 ص 03:06 م 06:07 م 07:37 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:21 ص 05:38 ص 11:53 ص 03:06 م 06:07 م 07:37 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:20 ص 05:37 ص 11:52 ص 03:05 م 06:07 م 07:37 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:19 ص 05:37 ص 11:52 ص 03:04 م 06:08 م 07:38 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:18 ص 05:36 ص 11:52 ص 03:04 م 06:08 م 07:38 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:18 ص 05:36 ص 11:52 ص 03:03 م 06:08 م 07:38 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:17 ص 05:35 ص 11:52 ص 03:03 م 06:08 م 07:38 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:16 ص 05:34 ص 11:51 ص 03:02 م 06:08 م 07:38 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 04:15 ص 05:34 ص 11:51 ص 03:01 م 06:09 م 07:39 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 04:15 ص 05:33 ص 11:51 ص 03:01 م 06:09 م 07:39 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 04:14 ص 05:33 ص 11:51 ص 03:00 م 06:09 م 07:39 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 04:13 ص 05:32 ص 11:51 ص 02:59 م 06:09 م 07:39 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 04:13 ص 05:32 ص 11:51 ص 02:59 م 06:09 م 07:39 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 04:12 ص 05:31 ص 11:50 ص 02:58 م 06:10 م 07:40 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 04:11 ص 05:31 ص 11:50 ص 02:57 م 06:10 م 07:40 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 04:11 ص 05:30 ص 11:50 ص 02:57 م 06:10 م 07:40 م

السبت 19 01 مايو، 2021 04:10 ص 05:30 ص 11:50 ص 02:56 م 06:10 م 07:40 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 04:09 ص 05:29 ص 11:50 ص 02:56 م 06:10 م 07:40 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 04:09 ص 05:29 ص 11:50 ص 02:55 م 06:11 م 07:41 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 04:08 ص 05:28 ص 11:50 ص 02:54 م 06:11 م 07:41 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 04:08 ص 05:28 ص 11:50 ص 02:54 م 06:11 م 07:41 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 04:07 ص 05:27 ص 11:49 ص 02:53 م 06:12 م 07:42 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 04:07 ص 05:27 ص 11:49 ص 02:53 م 06:12 م 07:42 م

السبت 26 08 مايو، 2021 04:06 ص 05:27 ص 11:49 ص 02:52 م 06:12 م 07:42 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 04:05 ص 05:26 ص 11:49 ص 02:52 م 06:12 م 07:42 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 04:05 ص 05:26 ص 11:49 ص 02:51 م 06:13 م 07:43 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 04:04 ص 05:26 ص 11:49 ص 02:50 م 06:13 م 07:43 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 04:04 ص 05:25 ص 11:49 ص 02:50 م 06:13 م 07:43 م

امساكية شهر رمضان 2021 في عطبرة :

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اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:18 ص 05:37 ص 11:52 ص 03:11 م 06:07 م 07:37 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:17 ص 05:36 ص 11:52 ص 03:10 م 06:08 م 07:38 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:16 ص 05:35 ص 11:51 ص 03:10 م 06:08 م 07:38 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:16 ص 05:34 ص 11:51 ص 03:09 م 06:08 م 07:38 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:15 ص 05:34 ص 11:51 ص 03:09 م 06:08 م 07:38 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:14 ص 05:33 ص 11:51 ص 03:08 م 06:09 م 07:39 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:13 ص 05:32 ص 11:51 ص 03:08 م 06:09 م 07:39 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:12 ص 05:32 ص 11:50 ص 03:07 م 06:09 م 07:39 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:11 ص 05:31 ص 11:50 ص 03:07 م 06:09 م 07:39 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:11 ص 05:30 ص 11:50 ص 03:06 م 06:10 م 07:40 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 04:10 ص 05:30 ص 11:50 ص 03:06 م 06:10 م 07:40 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 04:09 ص 05:29 ص 11:50 ص 03:05 م 06:10 م 07:40 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 04:08 ص 05:28 ص 11:49 ص 03:05 م 06:10 م 07:40 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 04:07 ص 05:28 ص 11:49 ص 03:04 م 06:11 م 07:41 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 04:07 ص 05:27 ص 11:49 ص 03:04 م 06:11 م 07:41 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 04:06 ص 05:27 ص 11:49 ص 03:03 م 06:11 م 07:41 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 04:05 ص 05:26 ص 11:49 ص 03:03 م 06:12 م 07:42 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 04:04 ص 05:25 ص 11:49 ص 03:02 م 06:12 م 07:42 م

السبت 19 01 مايو، 2021 04:04 ص 05:25 ص 11:49 ص 03:02 م 06:12 م 07:42 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 04:03 ص 05:24 ص 11:48 ص 03:01 م 06:12 م 07:42 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 04:02 ص 05:24 ص 11:48 ص 03:01 م 06:13 م 07:43 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 04:02 ص 05:23 ص 11:48 ص 03:00 م 06:13 م 07:43 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 04:01 ص 05:23 ص 11:48 ص 03:00 م 06:13 م 07:43 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 04:00 ص 05:22 ص 11:48 ص 02:59 م 06:14 م 07:44 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 04:00 ص 05:22 ص 11:48 ص 02:59 م 06:14 م 07:44 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:59 ص 05:22 ص 11:48 ص 02:58 م 06:14 م 07:44 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:59 ص 05:21 ص 11:48 ص 02:58 م 06:15 م 07:45 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:58 ص 05:21 ص 11:48 ص 02:57 م 06:15 م 07:45 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:57 ص 05:20 ص 11:48 ص 02:57 م 06:15 م 07:45 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:57 ص 05:20 ص 11:48 ص 02:56 م 06:16 م 07:46 م

امساكية شهر رمضان 2021 في بورتسودان :

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اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:03 ص 05:22 ص 11:39 ص 03:01 م 05:56 م 07:26 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:02 ص 05:22 ص 11:39 ص 03:01 م 05:56 م 07:26 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:01 ص 05:21 ص 11:39 ص 03:00 م 05:57 م 07:27 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:00 ص 05:20 ص 11:39 ص 03:00 م 05:57 م 07:27 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 03:59 ص 05:19 ص 11:38 ص 02:59 م 05:57 م 07:27 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:58 ص 05:19 ص 11:38 ص 02:59 م 05:58 م 07:28 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:57 ص 05:18 ص 11:38 ص 02:58 م 05:58 م 07:28 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:57 ص 05:17 ص 11:38 ص 02:58 م 05:58 م 07:28 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:56 ص 05:16 ص 11:37 ص 02:58 م 05:58 م 07:28 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:55 ص 05:16 ص 11:37 ص 02:57 م 05:59 م 07:29 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:54 ص 05:15 ص 11:37 ص 02:57 م 05:59 م 07:29 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:53 ص 05:14 ص 11:37 ص 02:56 م 05:59 م 07:29 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:52 ص 05:14 ص 11:37 ص 02:56 م 06:00 م 07:30 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:51 ص 05:13 ص 11:37 ص 02:55 م 06:00 م 07:30 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:51 ص 05:12 ص 11:36 ص 02:55 م 06:00 م 07:30 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:50 ص 05:12 ص 11:36 ص 02:54 م 06:01 م 07:31 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:49 ص 05:11 ص 11:36 ص 02:54 م 06:01 م 07:31 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:48 ص 05:10 ص 11:36 ص 02:54 م 06:01 م 07:31 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:47 ص 05:10 ص 11:36 ص 02:53 م 06:02 م 07:32 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:47 ص 05:09 ص 11:36 ص 02:53 م 06:02 م 07:32 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:46 ص 05:09 ص 11:36 ص 02:52 م 06:03 م 07:33 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:45 ص 05:08 ص 11:36 ص 02:52 م 06:03 م 07:33 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:44 ص 05:08 ص 11:35 ص 02:51 م 06:03 م 07:33 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:44 ص 05:07 ص 11:35 ص 02:51 م 06:04 م 07:34 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:43 ص 05:07 ص 11:35 ص 02:51 م 06:04 م 07:34 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:42 ص 05:06 ص 11:35 ص 02:50 م 06:04 م 07:34 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:42 ص 05:06 ص 11:35 ص 02:50 م 06:05 م 07:35 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:41 ص 05:05 ص 11:35 ص 02:50 م 06:05 م 07:35 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:40 ص 05:05 ص 11:35 ص 02:49 م 06:06 م 07:36 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:40 ص 05:04 ص 11:35 ص 02:49 م 06:06 م 07:36 م

امساكية شهر رمضان 2021 في الأبيض :

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اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:39 ص 05:55 ص 12:07 م 03:18 م 06:19 م 07:49 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:38 ص 05:54 ص 12:07 م 03:17 م 06:19 م 07:49 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:37 ص 05:54 ص 12:07 م 03:17 م 06:20 م 07:50 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:36 ص 05:53 ص 12:06 م 03:16 م 06:20 م 07:50 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:36 ص 05:53 ص 12:06 م 03:15 م 06:20 م 07:50 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:35 ص 05:52 ص 12:06 م 03:14 م 06:20 م 07:50 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:34 ص 05:51 ص 12:06 م 03:14 م 06:20 م 07:50 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:34 ص 05:51 ص 12:06 م 03:13 م 06:20 م 07:50 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:33 ص 05:50 ص 12:05 م 03:12 م 06:20 م 07:50 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:32 ص 05:50 ص 12:05 م 03:12 م 06:20 م 07:50 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 04:32 ص 05:49 ص 12:05 م 03:11 م 06:21 م 07:51 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 04:31 ص 05:49 ص 12:05 م 03:10 م 06:21 م 07:51 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 04:30 ص 05:48 ص 12:05 م 03:09 م 06:21 م 07:51 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 04:30 ص 05:48 ص 12:04 م 03:09 م 06:21 م 07:51 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 04:29 ص 05:47 ص 12:04 م 03:08 م 06:21 م 07:51 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 04:29 ص 05:47 ص 12:04 م 03:07 م 06:21 م 07:51 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 04:28 ص 05:46 ص 12:04 م 03:07 م 06:22 م 07:52 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 04:27 ص 05:46 ص 12:04 م 03:06 م 06:22 م 07:52 م

السبت 19 01 مايو، 2021 04:27 ص 05:46 ص 12:04 م 03:05 م 06:22 م 07:52 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 04:26 ص 05:45 ص 12:04 م 03:05 م 06:22 م 07:52 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 04:26 ص 05:45 ص 12:04 م 03:04 م 06:22 م 07:52 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 04:25 ص 05:44 ص 12:03 م 03:03 م 06:23 م 07:53 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 04:25 ص 05:44 ص 12:03 م 03:03 م 06:23 م 07:53 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 04:24 ص 05:44 ص 12:03 م 03:02 م 06:23 م 07:53 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 04:24 ص 05:43 ص 12:03 م 03:01 م 06:23 م 07:53 م

السبت 26 08 مايو، 2021 04:23 ص 05:43 ص 12:03 م 03:01 م 06:23 م 07:53 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 04:23 ص 05:43 ص 12:03 م 03:00 م 06:24 م 07:54 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 04:22 ص 05:42 ص 12:03 م 02:59 م 06:24 م 07:54 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 04:22 ص 05:42 ص 12:03 م 02:59 م 06:24 م 07:54 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 04:21 ص 05:42 ص 12:03 م 02:58 م 06:24 م 07:54 م

في هذه المقالة التي هي بعنوان امساكية شهر رمضان 2021 في السودان نتمنى ان تنال اعجابكم .