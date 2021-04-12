السعودية تحدد : كم مرة يحق للمواطن المحصن من كورونا من أداء العمرة!

كشفت وزارة الحج والعمرة، عدد المرات التي يمكن للمحصنين من فايروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19» المستفيدين من تطبيقي «توكلنا» و«اعتمرنا» حجز التصاريح لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت في وقت سابق أنه يمكن إصدار تصاريح العمرة بعد 15 يوما من إصدار التصريح السابق، في حين أنه يمكن إعادة إصدار التصريح مجددا في حينه لمن قام بإلغاء تصريحه دون أداء العمرة، قبل أن تعود لتعلن عبر حسابها المخصص لخدمة المستفيدين في «تويتر» أن أداء العمرة في شهر رمضان المبارك يكون مرة واحدة فقط.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أخيراً منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءاً من 1 رمضان 1442 للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق «توكلنا» لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فايروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة)، وسيكون حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، بما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما سيكون عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها من خلال تطبيق «توكلنا»، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.