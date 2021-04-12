عشية شهر رمضان ..قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 12/4/2021 حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين وقامت باعتقال عدة شبان من محافظات جنين ورام الله والقدس.

ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الاسيرة المحررة منى قعدان من بلدة عرابة في القضاء.

كما اعتقلت عبد العليم علوي والد الأسير معن العلوي من بلدة دير جرير، والذي اعتقل قبل أسبوع، كما جرى اعتقال الشاب محمود معالي من منزله ومداهمة منازل أخرى في البلدة، واقتحمت اليات الاحتلال وسط رام الله وقرية المغير .

واعتقل الاحتلال الأسير المحرر حماد أحمد أبو مارية عن حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم .

كما اعتقلت قوة خاصة تابعة للاحتلال الفتى آدم قراعين بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في حي رأس العامود في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وداهمت دوريات الاحتلال مدينة نابلس وتمركزت في شارع المطحنة.