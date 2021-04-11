ارتفاع سعر الذهب في الجزائر

سعر الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 12/4/2021، ارتفع خلال التعاملات رغم هبوط المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر الذهب عالميا، في تعاملات (ختام الأسبوع) الجمعة، بنسبة 0.4% إلى 1748.81 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.5% إلى 1748.70 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في الجزائر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات الاثنين 12/4/2021، نحو 7441 دينارا (56.12 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في الجزائر، خلال تعاملات الاثنين 12/4/2021، مستوى 6821 دينارا (51.44 دولار) .

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، نحو 6511 دينارا (49.10 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 5581 دينارا (42.09 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال تعاملات مساء اليوم الأحد، نحو 4341 دينارا (32.73 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل، نحو 3721 دينارا (28.06 دولار).

سعر الأوقية والجنيه

سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر خلال تعاملات الاثنين 12/4/2021، ، نحو 231 ألفا و420 دينارا (1745 دولارا).

وجاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 52 ألفا و89 دينارا (392.82 دولار).