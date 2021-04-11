"دعاة فلسطين" ينشر أرقام هواتف للتواصل بشأن فقه وأحكام الصيام في ظل كورونا

تقدم ملتقى دعاة فلسطين بالتهنئة القلبية الحارة لشعبنا الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

ونشر دعاة فلسطين في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الأحد، أرقام هواتف المشايخ والدعاة للتواصل معهم للإجابة عن استفساراتكم وأسألتكم المتعلقة بفقه وأحكام الصيام في ظل جائحة كورونا سائلين المولى عز وجل بأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يحرر أوطاننا ومقدساتنا من دنس المحتلين وأن يصرف عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والبلاء

إليكم أرقام أصحاب الفضيلة الدعاة:

الشيخ/د. عماد حمتو 0592111741 📲

الشيخ / عمر فورة 0598910187 📲

الشيخ/ د. طاهر لولو 0599333094 📲

الشيخ/ د. سلمان السعودي 0597786021 📲

الشيخ/ د. سميح حجاج 0592607778 📲

الشيخ/ د. أيمن حماد 0599219421 📲

الشيخ/ د. نمر أبو عون 0599691538 📲

الشيخ/ د. خالد خطاب 0599217800 📲

الشيخ / هاني لافي 0597555596 📲

الشيخ/ د. صالح الكاشف 0598295199 📲

الشيخ/د. محمود عيسى 0599596574 📲

الشيخ/د. عبد الجواد الأسطل 0592521210 📲

الشيخ/ د. عدنان ضاهر 0599621219 📲

الشيخ/د. أسامة عبد الرازق 0592355490 📲

الشيخ / أحمد حبيب 0592871387 📲