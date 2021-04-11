غزة: قائمة بالمستشفيات التي تتوفر فيها خدمة اجراء الفحص السريع لكورونا

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 11/4/2021، قائمة بالمستشفيات الأهلية التي تتوافر فيها خدمة اجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد19 مجاناً.

وأوضحت الوزارة، أنها وفرت خدمة اجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد19 مجاناً، استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.

وخدمة اجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد19 مجاناً تتوفر في المستشفيات الاهلية التالية:

1. مستشفى حيفا شرق مدينة غزة من الساعة( 3 مساءا الى 9 مساءاً ).

2. مستشفى العودة شمال قطاع غزة من الساعة ( 8 صباحا وحتى 2 بعد الظهر ).

3. مستشفى الامل بخان يونس من الساعة ( 8 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر).

4. مستشفى أصدقاء المريض بغزة من الساعة ( 8 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر).

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل خلال الأيام القادمة على توفير خدمة الفحص السريع في مزيد من المؤسسات الاهلية الاخرى من أجل التسهيل على المواطنين وتعزيز مشاركة المجتمع في تثبيط انتشار الوباء.