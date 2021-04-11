وقفة تضامنية لمهجة القدس في مخيم النصيرات إسنادًا للأسرى

طالب المشاركون في وقفة تضامنية نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مساء اليوم الأحد 11/4/2021، بضرورة فضح سياسات العدو الصهيوني المجرم بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وجاءت هذه الوقفة دعماً وإسناداً للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني أمام مسجد الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي بمخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.

وأكد ياسر مزهر عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية على ضرورة فضح سياسات العدو الصهيوني المجرم بحق أسرانا الأبطال.

وقال مزهر:"نستقبل يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام في ظل مواصلة الجرائم الصهيونية والتي أبرزها سياسة الإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي والاقتحامات والتفتيشات الليلية. "

وأضاف: "تأتي هذه الوقفة من ضمن فعاليات برنامج يوم الأسير الفلسطيني 17/04/2021م والتي ستشهد قبل تلك الفترة وبعدها فعاليات مكثفة وأداء مميز على جميع الصعد بما يخدم الأسير الفلسطيني وقضيته".

ودعا مزهر المؤسسات الرسمية الفلسطينية إلى طرح ملف الأسرى أمام المجتمع الدولي لمحاكمة الاحتلال على جرائمه تجاه أسرانا البواسل.









