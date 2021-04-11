تعرف على جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي في شهر رمضان2021- 1442، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تعرف على جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي في شهر رمضان2021- 1442، وقد أصدرت رئاسة الحرمين الشريفين قبل ساعات من تحري رؤية هلال الشهر الفضيل بيانا بشان ذلك.

وأفادت رئاسة الحرمين، بأن الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن السديس، تفضل بالموافقة على جدولي مواعيد الصلوات في الحرم المكي، وكذلك المسجد النبوي الشريف، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تم الحديث عنها خلال الأيام القليلة الماضية، للخروج بموسم ناجح رغم التحديات الراهنة.

على الصعيد ذاته، وجّه الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين الشكر للمقام السامي على الموافقة الكريمة، بالنيابة عنه وعن منتسبي الرئاسة، بخصوص إقامة صلاتي التراويح والقيام في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442، ومدى حرص القيادة الرشيدة على سلامة وصحة المواطن والمقيم، في ظل الجهود الحثيثة المبذولة من أجل محاصرة انتشار الجائحة.

جدولي صلاة التراويح والتهجد في المسجد الحرام والنبوي

رئاسة الحرمين قدمت جدولي صلاتي التراويح والقيام أو التهجد بأكثر من لغة لمراعاة كافة المتواجدين داخل المملكة، ولتمكينهم من التعرف على المعلومة بشكل صحيح، حتى يتم الالتزام بالتعليمات وعدم التعرض لأي محاسبة جراء المخالفة.

الجداول تشير إلى أئمة المسجد الحرام خلال أول ثلاث تسليمات، ومن سيأُم المصلين في التسليمات التالية، وذلك خلال الفترة من بدلية شهر رمضان وحتى ليلة يوم 20-9-1442، وكذلك جدول الأئمة خلال العشر الأواخر من رمضان في صلاة التراويح، وصلاة التهجد.