وصية الامير فيليب لابنه تشارلز

كشفت وسائل الإعلام في بريطانيا اليوم الأحد 11-4-2021 عن وصية الأمير فيليب لابنه الأكبر الأمير تشارلز.

وأوضحت وسائل الاعلام أن الوصية قالها الأمير فيليب لابنه تشارلز عندما طلب رؤيته في المستشفى قبل بضعة أسابيع من رحيله.

ووفقًا لوسائل الاعلام البريطانية فإن الأمير فيلب نصح ابنه تشارلز برعاية الملكة عندما يرحل، وتحدث معه عن كيفية قيادة العائلة المالكة خلال السنوات المقبلة.

ونقلت صحف بريطانية عن مصدر ملكي أن "الدوق كان يفعل كل ما في وسعه للخروج من المستشفى، لكنه استدعى ابنه لمحادثة كاملة وصريحة، لكنها صادقة.. والحقيقة أن أيا منهما لم يكن متأكدا من أنه لن يكون ذلك لقاءهما الأخير".

وكان مصدر ملكي قد قال إن الأمير فيليب كان يدرك أنه لن يتعافى بعد الأسابيع التي قضاها في المستشفى، لذلك أعرب عن رغبته في العودة إلى المنزل وأن يموت في سريره خلف أسوار قلعة وندسور.

يذكر أن العلاقة بين الأمير فيليب وتشارلز كانت متوترة لفترة طويلة، إلا أنه من الواضح أنها تغيرت في السنوات الأخيرة، خاصة في الأشهر القليلة الماضية.

وتردد أن الأميرين فيليب وتشارلز اختلفا بشأن الأميرة ديانا وأنه أجبره على الزواج بها، كما اختلفا حول العديد من القضايا ومن ضمنها قضايا البيئة.

ومع ذلك، اقترب الأمير تشارلز وفيليب بشكل ملحوظ بعد أن أعلن فيليب تقاعده من الوظائف العامة في أغسطس عام 2017.