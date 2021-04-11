أسير من الخليل يتنسم عبير الحرية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:10 م
11 ابريل 2021
معتقل
اعلان اسفل صورة الخبر

تنسم الأسير بلال محمود عيسى سويطي من بلدة بيت عوا بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة اليوم الأحد 11-4-2021 عبير الحرية بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 20 شهرًا.

وذكرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير بلال سويطي (32 عامًا) بتاريخ 01/08/2019م؛ وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

يذكر أن الأسير المحرر بلال سويطي ولد بتاريخ 07/07/1989م وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء، وله عدة اعتقالات في سجون الاحتلال على خلفية نشاطاته وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

وقدمت مؤسسة مهجة القدس التهنئة للأسير المحـرر بلال سويطي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.

#الخليل #اسير #اسير محرر #بلال سويطي #الأسير بلال محمود عيسى سويطي

متعلقات