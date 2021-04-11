أسير من الخليل يتنسم عبير الحرية

تنسم الأسير بلال محمود عيسى سويطي من بلدة بيت عوا بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة اليوم الأحد 11-4-2021 عبير الحرية بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 20 شهرًا.

وذكرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير بلال سويطي (32 عامًا) بتاريخ 01/08/2019م؛ وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

يذكر أن الأسير المحرر بلال سويطي ولد بتاريخ 07/07/1989م وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء، وله عدة اعتقالات في سجون الاحتلال على خلفية نشاطاته وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

وقدمت مؤسسة مهجة القدس التهنئة للأسير المحـرر بلال سويطي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.