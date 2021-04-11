"لا للمماطلة ولا لتسويف التثبيت"، "لا لوقف العقود"، "تثبيت قائمة 2020 حق"، "نعم للمساواة لا للتنمر"، بهذه الشعارات انتفض معلمو الشواغر –المياومة- في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" احتجاجًا على قرار التعليم في الوكالة.

وكانت دائرة التعليم في "الأونروا" استثنت بعض المناهج الدراسية مثل (التربية الاسلامية – التنشئة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الرياضية – الحاسوب والتكنولوجيا)، من "التعليم عن بعد" مما تسبب بفقدان العشرات من معلمي الشواغر –المياومة- حقهم في تعليم الطلبة وفقدانهم للأموال اليومية التي يتلقونها.

استثناء بعض التخصصات من التعليم عن بعد اثار حالة من الغضب والسخط الأمر الذي دفعهم لتنظيم سلسلة بشرية أمام أبواب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اليوم الأحد 11-4-2021 احتجاجًا على استثنائهم.

فيما قام ممثلي التخصصات المستثناة بتقديم كتابًا رسميًا إلى الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كما أفاد المعلمين، وطالب المعلمون في الكتاب بجملة من الحقوق المشروعة والتي من أهمها العدالة في اعادة 250 معلمًا للعمل عن بعد.

ووفقًا لأحد المعلمين فإن المعلمين تلقوا وعودات ايجابية من الناطق باسم الوكالة بدراسة القضية وطرحها على الجهات المختصة، مؤكدًا أن الأيام القادمة سيتم الرد على مطالب المعلمين آملًا بأن يكون الرد ايجابيًا.

الكاتب والباحث في شؤون اللاجئين د. ناصر اليافاوي أكد في تصريح سابق لـ"فلسطين اليوم" أن استثناء الأونروا بعض المواد الدراسية الأساسية وتوقيف بعض المعلمين بحجة التحول للتعليم الإلكتروني له تبعات على طلبة المدارس في مواصلة دراستهم التعليمية التي هي جزء أساسي من المناهج الدراسية الفلسطينية.

وأوضح اليافاوي، أن المواد الدراسية التي تم استهدافها من قبل الأونروا لها علاقة بتشكيل الوعي والنسق القيمي عند الفلسطينيين، مرجحًا وجود فئة تعمل في الخفاء داخل أروقة الأونروا لشطب التراث الفلسطيني التاريخي ومحاربة المنهج الفلسطيني الوطني.

وتساءل اليافاوي: "لماذا تم اختيار تلك المبحث خاصة بعد موجة اللغط الذى صاحب محاولة التلاعب بالمصطلحات الوطنية، وتبديل كلمة أسير بعريس ومحاولة تمرير مفاهيم تسهم في تشويه الإرث والتراث الوطني الفلسطيني؟

ولفت اليافاوي إلى ان الأونروا بدلت العديد من المصطلحات في وقت سابق ومنها على سبيل المثال:

- القدس مدينة كل الأديان وليست عاصمة فلسطين

- استبدال المدن الفلسطينية عام 1948 بمدن الضفة الغربية وقطاع غزة

- الغوا الحديث عن الاحتلال وسياسات الهدم وجدار الفصل العنصري

- الغوا قضية الاسرى من المناهج الدراسية