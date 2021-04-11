مفاجأة.. باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات لضم محمد صلاح

كشفت شبكة Téléfoot الفرنسية اليوم الأحد 11-4-2021 عن مفاجأة بشأن بدء مفاوضات رسمية بين ملاك نادي "باريس سان جيرمان الفرنسي" ووكيل أعمال نجم ليفربول المصري محمد صلاح في محاولة منهم لانضمام الفرعوني صلاح للنادي الفرنسي.

وعلى الرغم من أن عقد محمد صلاح مع ليفربول الانجليزي ينتهي في 2023 الا ان إدارة النادي بدأت فعليًا اتصالاتها بوكيل اللاعب في شهر مارس الماضي لمعرفة شروطه للانضمام إلى الفريق الفرنسي.

يُشار إلى أن النادي الفرنسي يسعى لمحاولة تجديد عقد جناح نجمه، كيليان مبابي، الذي اقترب عقده من الانتهاء، لكن في حال الفشل في إقناع الشاب الفرنسي بالبقاء سيكون للنادي خطة بديلة.

يذكر أن عقد مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وما زالت مفاوضات إدارة مع وكيل اللاعب الشاب مستمرة داخل "حديقة الأمراء".

ووفقًا لـ "شبكة Téléfoot الفرنسية" فإن مسؤولي "بي سي جي" لديهم العديد من اللاعبين الذين سيتبعونهم ليحلوا محل مبابي في حال مغادرة النجم، ويسعى النادي لتدعيم الفريق بلاعبين مميزين، ويتابع المدير الرياضي للنادي، ليوناردو أروخو، موقف ليونيل ميسي مع برشلونة إلى جانب اتصالات أخرى من قبل المدرب، ماوريسيو بوتشيتينو، مع مهاجم توتنهام، هاري كين لجس نبضه في الانتقال إلى بطل فرنسا.