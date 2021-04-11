استراليا .غدا المتمم من شعبان والثلاثاء أول رمضان 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:04 م
11 ابريل 2021
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استراليا .غدا المتمم من شعبان والثلاثاء أول رمضان

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