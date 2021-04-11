صورة: ظهور الأمير حمزة والملك عبدالله لأول مرة بعد محاولة الانقلاب الفاشل

نشرت وسائل اعلام الأردن اليوم الأحد صور تُظهر الأمير حمزة بن الحسين إلى جانب الملك الأردني عبدالله الثاني لأول مرة بعد حادثة فرض الاقامة الجبرية على الأمير حمزة بتهمة محاولة العمل على عدم استقرار المملكة والانقلاب على الملك.

ويأتي ظهور الأمير حمزة الى جانب الملك وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ضمن الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، حيث قرأ ثلاثتهما الفاتحة على الشهداء الأردنيين ووضعوا اكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول داخل الصرح.

ويرافق الملك والأميرين حمزة والحسين كل من (الأمير حسن بن طلال والأمير فيصل بن الحسين والأمير على بن الحسين والأمير حمزة بن الحسين والأمير هاشم بن الحسين والأمير راشد بن الحسن والأمير رد بن زيد والأمير غازى بن محمد والأمير طلال بن محمد، الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة".

ومنح الملك عبد الله الثانى على جميع شهداء الأردن وسام مئوية الدولة الأردنية