ميسي يسجل رقما جديداً بعد الهزيمة أمام ريال مدريد

سجل نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ، رقما سلبيا عقب هزيمة فريقه أمام ريال مدريد 1-2، السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ميسي حقق 21 تسديدة على مرمى ريال مدريد في مباريات الدوري الإسباني، دون أن ينجح في زيارة الشباك ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وأضافت الشبكة أن الأرجنتيني البالغ 33 عاما سدد في مباراة السبت 7 تسديدات على مرمى ريال مدريد، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف.

جدير بالذكر أن آخر هدف لميسي في شباك ريال مدريد يعود إلى موسم 2017-2018، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الليغا متساويا بعدد النقاط مع جاره أتلتيكو، فيما ترجع برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 65 نقطة.