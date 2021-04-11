ملياردير مصري زادت ثروته خلال كورونا حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي

كشفت وكالة "فوربس" الأمريكية، أن ثروة رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس وصلت إلى 8.5 مليار دولار في 9 أبريل 2021 ، بعد ان زادت 3.5 مليار دولار خال كورونا.

وأشارت "فوربس" إلى أن ثروته زادت خلال 24 ساعة في اليوم السابق للتداول بالبورصة وحتى الساعة الخامسة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (11 مساء بتوقيت القاهرة) حوالي 58 مليون دولار.

وأوضحت أرقام المجلة الأمريكية، أن ثروة ناصف ساويرس زادات خلال أزمة كورونا حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، حيث إن ثروته في إحصاء المجلة في أبريل 2020، كانت 5 مليارات دولار، وصلت في تقرير أبريل 2021 إلى 8.5 مليار دولار.

وأضافت المجلة أن ناصف ساويرس هو مستثمر وسليل عائلة مصر الأكثر ثراء، وأغلى ما يملكه هو ما يقرب من 6% من أسهم شركة "أديداس" لتصنيع الملابس الرياضية.