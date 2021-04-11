عطايا يبحث مع وفد الحزب السوري القومي "تطورات القضية الفلسطينية"

بحث ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، احسان عطايا مجمل تطورات القضة الفلسطينية ودور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مع وفد وفداً من الحزب السوري القومي الاجتماعي.

وضم وفد الحزب السوري: العميد وهيب وهبي، وعضو المجلس الأعلى سماح مهدي، كما ناقشا المشروع الأمريكي في المنطقة، وسبل إفشال المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية بتواطؤ بعض الأنظمة العربية.

كما بحثا مجمل الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأرض والانسان والمقدسات الإسلامية في فلسطين.

وطالب المجتمعون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" القيام بواجباتها تجاه إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والمسارعة إلى إعلان خطة طوارئ تواكب الأوضاع الاستثنائيّة التي تمرّ بها المخيّمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

ووجّه المجتمعون التحية إلى بواسل معركة جنين البطولة والفداء، في ذكرى المعركة البطولية التي خاضها المجاهدون والمقاومون صفاً واحداً، وكتبوا بدمهم وجهادهم للأمة نصراً عزيزاً، ووحدة على أرض المعركة.

كما استذكر المجتمعون العملية البطولية التي نفذتها الاستشهادية سناء محيدلي، في التاسع من نيسان 1985، واستهدفت تجمعاً لقوات العدو بسيارة مجهزة بـ200 كلغ من المواد شديدة الانفجار، أوقعت العشرات من جنوده بين قتيل وجريح، وأدت إلى إعطاب وإحراق عدد من الآليات.

وأكد المجتمعون على أن خيار المقاومة ضد العدو الصهيوني هو الأنجع والأصوب، ولا سيما في ظل المخاطر والمخططات الخبيثة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وقوى المقاومة في المنطقة.

وخلال اللقاء سلّم الوفد ممثل الحركة رسالة من رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين وائل الحسنية، أكدت على عمق العلاقة التي تجمع الحزب بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على طريق تحرير كل فلسطين.