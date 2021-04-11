سلامة معروف : خلال 24-48 ساعة سيتم الإعلان عن إجراءات وقائية خلال شهر رمضان

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة اليوم الأحد11/4/2021 ، انه سيتم خلال 24_48 ساعة الاعلان خلال مؤتمر صحفي عن الاجراءات الوقائية خلال شهر رمضان في قطاع غزة ، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال معروف خلال تصريحات لصوت الاقصى وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان هناك توجه عام لاستمرار اغلاق الجمعة والسبت مع تغيير في تفاصيل التنفيذ ، محذراً من التوجه لتشديد الاجراءات في حال وجدنا ان الحالة الوبائية تشكل ضغطاً على المنظومة الضحية .

وأوضح معروف :" هناك تقدير ان القترة القادمة قد تشهد ذروة الاصابات، ولا بد من رفع درجة الحذر ، موضحاً انه لا داعي للقلق كون ان المنظومة الصحية قادرة للتعامل مع الحالة الوبائية القائمة ، وخاصة بعد تعزيز اسرة ومحطات توليد الاكسجين مما اتاح المرونة للتعامل مع فيروس كورونا.

وبين ان الإجراءات تتناسب مع الحالة الوبائية القائمة ، وخرجنا بالعديد من الملاحظات خلال اغلاق الثلاثة ايام الماضية لتلافي بعض السلبيات منها نسبة التزام المواصلات، مشيراً الى ان هناك دراسة مستفيضة للحد من الحالة القائمة.