أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 11/4/2021

تشهد اسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 11/4/2021 ، استقراراً بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في سوق الصاغة ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 18 سجل 653 جنيها ، وبلغ عيار 24 سجل 871 جنيها.

سعر الذهب اليوم الاحد 11/4/2021

عيار 18 سجل 653 جنيها

عيار 21 سجل 765 جنيها

عيار 24 سجل 871 جنيها

الجنيه الذهب 6096 جنيها

أونصة الذهب 1744 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر، تتغير بشكل لحظى طالما أن هناك تداول على الذهب فى البورصات العالمية، لأن أى تحرك فى أونصة الذهب يتبعه تحرك فى الأسعار بالسوق المصرى، سواء كان زيادة أو تراجع فى الذهب.

سعر الذهب فى مصر، يتأثر أيضًا بسعر الدولار فى الأسواق بصورة يومية، لكن استمرار ثبات واستقرار سعر الدولار الأمريكي فى السوق المصرفى خلال الفترة الحالية، يجعل التأثير المباشر والأكبر على الذهب يعود إلى التغيرات التى تشهدها الأونصة العالمية.