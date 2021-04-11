دول عربية تتحرى هلال شهر رمضان مساء اليوم – تعرف عليها

ومن الدول التي من المقرر ان تتحرى هلال شهر رمضان وهي قطر ومصر والعراق وتونس، سيكون يوم 29 شعبان موافقا ليوم الأحد 11 أبريل/نيسان؛ ويعني ذلك أن الهلال في تلك الدول لن يكون موجودا أصلا في السماء لحظة الرؤية، لأن الاقتران لم يحدث بعد، وبالتالي فإنه من المؤكد بالنسبة لتلك الدول أن الاثنين 12 أبريل/نيسان الجاري سيكون متمما لشعبان هذا العام، ويبدأ رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل/نيسان.

ومن المقرر ان تتحرى دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الاحد، فى احتفال رسمي، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التى أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.

وسيعلن الدكتور مفتى الجمهورية شوقى علام خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

ويشار الى ان هلال شهر مضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين الموافق 12 نيسان للعام الجاري (اليوم التالى ليوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11 نيسان 2021م (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بـ26 دقيقة، وفى القاهرة بـ30 دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الاثنين 12 نيسان العام الحالي م هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء 13 نيسان 2021 م.

لكن بعض الدول الأخرى -مثل فلسطين وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا- بدأت شعبان متأخرا؛ وهو ما يعني أن الرؤية بالنسبة لها ستكون يوم الاثنين 12 أبريل/نيسان، وفي تلك الحالة سيكون القمر موجودا بالفعل أعلى الأفق عند الرؤية، لكن رؤيته بالعينين المجردتين ستكون مستحيلة، بحسب مركز الفلك الدولي، وممكنة بصعوبة شديدة عبر التلسكوب في دول المغرب العربي والسودان.

وفي هذه الدول هناك احتمالان، إما أن تتمكن الهيئات المختصة من رصد الهلال من خلال التلسكوبات، وعندها يعلن اليوم التالي (الثلاثاء 13 أبريل/نيسان) غرة رمضان، أما إذا لم تتمكن تلك الهيئات من رصد الهلال فإن الثلاثاء سيكون متمما لشهر شعبان، ويبدأ رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل/نيسان الجاري.