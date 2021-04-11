اليوم : انتظام الدراسة للمرحلة الأساسية في الضفة ورياض الأطفال في غزة

يبدأ اليوم الاحد 11/4/2021 في الضفة المحتلة، الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس ، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي" ، مع اتباع نظام التعليم عن بعد وفقا لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.

وأكدت حكومة رام الله خلال مؤتمر صحفي بالأمس على انتظام الدوام في رياض الأطفال ودور الحضانة مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة، وسيتلقى المشرفون فيهما المطاعيم حسب الفئات العمرية المعلن عنها للمدارس الابتدائية.

وأوضحت الحكومة الى استمرار التعليم إلكترونيا في المؤسسات التعليمية" الجامعات والمعاهد" والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجدا وجاهيا للطلبة، وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص وبمراعاة إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.

وكان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم برام الله صادق الخضور أعلن بالأمس ، عن إجراءات عودة المرحلة الأساسية للتعليم الوجاهي في مدارس الضفة الغربية، بدءًا من اليوم ، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا.

واشار الخضور الى عودة رياض الأطفال والصفوف الأساسية من الأول وحتى السادس، واستكمال ما تبقى من الثانوية العامة.

وأشار إلى أن هذه العودة تقترن بالتشدد في تطبيق البروتوكول الصحي المعمول به، حيث صدرت تعليمات للمدارس بهذا الخصوص، مناشدًا أولياء أمور الطلبة بالتعاون مع الوزارة بالعمل على هذا البروتوكول.

وكانت التنمية الاجتماعية بقطاع غزة أعلنت عن عودة العمل في دور الحضانات في قطاع غزة

بدءاً من اليوم الأحد ، وفق إجراءات السلامة المتبعة ، ووفق التعهدات الموقعة مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، أن طواقم الوزارة المختصة في هذا المجال ستعمل على متابعة الإجراءات من خلال الزيارات الميدانية المستمرة.