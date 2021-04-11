رابط الفحص - التنمية الاجتماعية تبدأ اليوم بصرف المنحة القطرية الـ100 دولار

من المقرر ان تبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأحد 11/4/2021، صرف المنحة القطرية الـ100 دولار للعائلات الفقيرة والمتعففة .

المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت، قالت أن المنحة القطرية ستصرف اليوم الأحد لـ١٠٠ ألف أسرة متعففة وفق ما هو معتمد في بنك البريد ووفق معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، عبر إرسال رسائل للمستفيدين بحروف أبجدية.

وبينت الكحلوت في تصريح صحفي، إن المستفيد من المنحة القطرية لهذا الشهر من تلقى ١٨ مرة أو أكثر ولديه ٤ أبناء، ولا يوجد أي اسم جديد، ومن يتلقى مساعدات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية لا يستفيد من المنحة.

وأضافت "وفق النظام المعمول لدينا يتم استبدال بعض الأسر المستفيدة بأسماء جديدة، وعند إثبات أن أسر لا تستفيد من مساهمات مالية أخرى يمكن إرجاعه للمنحة وفق النظام، ويوجد أسماء طرف اللجنة القطرية وننتظر الموافقة عليها".

وفيما يلي رابط الفحص عن المنحة القطرية الـ100 دولار

وأشارت الكحلوت أنه يوجد قائمة بيانات لدينا بأكثر من ٤٠ ألف أسرة، ونأمل أن يتم الصرف لها بالمرات الأخرى، ونساعد الكثير من الأسر ببرامج أخرى.

وأشارت إلى أنه في شهر رمضان تسعى الوزارة جاهدة إلى التخفيف عن الأسر الفقيرة ولدينا برامج عديدة تستهدفهم، ولدينا خطط وضعناها للتعامل في شهر رمضان.