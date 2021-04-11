اسعار الذهب في العراق اليوم الاحد 11-4-2021 وسعر صرف الدولار

أسعار الذهب في العراق اليوم الاحد الموافق 11-4-2021 في تعاملات الصرف، حيث سجل سعر الذهب انخفاضًا ، مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا ، في حين شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تحسنًا، وجاء على النحو التالي :

أسعار الذهب في العراق اليوم الاحد الموافق 11-4-2021 :

عيار 24 وسجل جرام الذهب من العيار في العراق نحو 81 ألفا و817 دينارا (56.12 دولار)، في المقابل ، بلغ جرام سعر الذهب عيار 22 نحو 75 ألف دينار (51.44 دولار)، في حين سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 61 ألفا و364 دينارا (42.09 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 40 ألفا و909 دنانير (28.06 دولار)، وجرام الذهب عيار 14 سجل نحو 47 ألفا و727 دينارا (32.73 دولار).

طالع سعر الأوقية والجنيه الذهب :

وبعد أن اطلعنا على سعر الجرام من العيار المذكور، فقد جاء سعر أوقية الذهب في العراق نحو 2 مليون و532 ألفا و26 دينارا (1731 دولارا) ، بينما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق نحو 569 ألفا و923 دينارا (389.69 دولار) .

أسعار العملات مقابل الدينار العراقي اليوم الاحد 11-4-2021 :

في العاصمة بغداد سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق نحو 1465 دينارا للشراء، و1475 دينارا للبيع وذلك في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية ، وفي بورصة الكفاح ببغداد نحو 1471 دينارا.

وفي الموصل سجل الدولار سعر نحو 1472.50 دينار، وفي الحارثية نحو 1471.50 دينار، وسجل سعر صرف الدولار في البصرة نحو 1472 دينارا.

وفي محافظة دهوك سجل نحو 1471.75 دينار، وفي السليمانية سجل نحو 1472 دينارا، وهو نفس السعر في أربيل.

أما سعر اليورو مقابل الدينار العراقي سجل اليوم نحو 1731.73 دينار للشراء، و1733.73 دينار للبيع، فيما جاء سعر الإسترليني أمام الدينار العراقي نحو 1995.58 دينار للشراء، و2005.07 دينار للبيع.

اما الريال السعودي سجل مقابل الدينار العراقي صرف نحو 388.23 دينار للشراء، و388.35 دينار للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي سجل مقابل الدينار العراقي نحو 396.55 دينار للشراء، و396.82 دينار للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي سجل نحو 4827.82 دينار للشراء، و4846.75 دينار للبيع.