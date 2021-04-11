موعد شهر رمضان 2021 في السعودية والأردن ومصر والجزائر والمغرب ولبنان وسوريا والسودان ، وبدأت الدول في التحري عن هلال رمضان اليوم الاحد الموافق 11 نيسان 2021 ، وهو ما دفعنا لكتابة هذه المقالة التي ستُجيب عن تساؤلاتكم حول متى موعد شهر رمضان 2021 ، وهو على النحو التالي : تابع معنا .

وقبل أن تتطرق إلى موعد شهر رمضان 2021 في مصر والأردن والسعودية ولبنان والسودان وسورية والمغرب ، نريد أن نبشركم أن هذه المقالة لاقت رواجًا واسعًا بين الناس للتعرف على موعد الشهر الفضيل ، وكذلك قمنا بإرفاق امساكيات شهر رمضان 2021 في جميع الدول العربية والإسلامية هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .

موعد شهر رمضان 2021 :

سيكون تحري هلال شهر رمضان 2021 مساء يوم الاثنين الموافق، 29 شعبان، 12 أبريل/ نيسان 2021 ، في فلسطين ، كما ان السعودية ستبدأ اليوم الاحد تحري الهلال ، ومن المتوقع وفق الحسابات الفلكية ان يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء 13 ابريل أول أيام شهر رمضان .

شهر رمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية، وسمي الشهر شهرا لشهرته، وأما رمضان . هو اسم من أسماء الله تعالى يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله، والصحيح أنه اسم للشهر، سمي به من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة، وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد، فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة، ويسبقه شهر شعبان، ويعقبه شهر شوال، وأيام شهر رمضان من كل عام هي الفترة الزمنية للصوم المفروض على المسلمين.

دعاء اليوم الأول من رمضان 2021 :

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ

ثواب الدعاء " مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ رُفِعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَ مُحِيَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ".

رسائل تهنئة رمضان 2021 :

كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب”.

“مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم،

كل عام وأنتم طيبين”.

“أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة

وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال”.

“باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود”.

من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا أعز إنسان.

يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.







