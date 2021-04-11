سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 11-4-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:24 ص
11 ابريل 2021
سعر الذهب في فلسطين
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سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 11-4-2021 ، انخفاضًا وارتفاعًا وفقًا للأسعار العالمية، وجاء سعر على النحو التالي:

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 10 ابريل 2021 :

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 184.70 شيكل        $56.13

سعر الذهب عيار 22  169.31 شيكل        $51.45

اسعار الذهب عيار 21 161.62 شيكل        $49.11

اسعار الذهب عيار 18 138.53 شيكل        $42.09

سعر الذهب عيار 14  107.74 شيكل        $32.74

سعر الذهب عيار 12  92.35 شيكل  $28.06

اسعار أوقية الذهب     5,744 شيكل  $1,746

اسعار جنيه الذهب      1,293 شيكل  $392.89

اسعار كيلو الذهب      184,703 شيكل       $56,125

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Friday, April 09, 2021 11:44 PM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

9 إبريل 184.64       161.56       138.48       107.71       92.32

8 إبريل 185.35       162.19       139.02       108.12       92.68

7 إبريل 184.00       161.01       138.00       107.34       92.00

6 إبريل 184.78       161.68       138.58       107.79       92.39

5 إبريل 184.08       161.08       138.06       107.38       92.04

4 إبريل 185.41       162.24       139.06       108.16       92.71

3 إبريل 185.46       162.28       139.10       108.19       92.73

2 إبريل 185.46       162.28       139.10       108.19       92.73

1 إبريل 185.51       162.33       139.14       108.22       92.76

31 مارس      183.26       160.36       137.45       106.90       91.63

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