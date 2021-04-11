سجل سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 11-4-2021 ، انخفاضًا وارتفاعًا وفقًا للأسعار العالمية، وجاء سعر على النحو التالي:

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاحد 10 ابريل 2021 :

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 184.70 شيكل $56.13

سعر الذهب عيار 22 169.31 شيكل $51.45

اسعار الذهب عيار 21 161.62 شيكل $49.11

اسعار الذهب عيار 18 138.53 شيكل $42.09

سعر الذهب عيار 14 107.74 شيكل $32.74

سعر الذهب عيار 12 92.35 شيكل $28.06

اسعار أوقية الذهب 5,744 شيكل $1,746

اسعار جنيه الذهب 1,293 شيكل $392.89

اسعار كيلو الذهب 184,703 شيكل $56,125

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Friday, April 09, 2021 11:44 PM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 إبريل 184.64 161.56 138.48 107.71 92.32

8 إبريل 185.35 162.19 139.02 108.12 92.68

7 إبريل 184.00 161.01 138.00 107.34 92.00

6 إبريل 184.78 161.68 138.58 107.79 92.39

5 إبريل 184.08 161.08 138.06 107.38 92.04

4 إبريل 185.41 162.24 139.06 108.16 92.71

3 إبريل 185.46 162.28 139.10 108.19 92.73

2 إبريل 185.46 162.28 139.10 108.19 92.73

1 إبريل 185.51 162.33 139.14 108.22 92.76

31 مارس 183.26 160.36 137.45 106.90 91.63