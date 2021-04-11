"طقس فلسطين".. انخفاض على درجات الحرارة وسط أجواء باردة

يطرأ اليوم الاحد 11-4-2021، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى رغم ذلك دون معدلاتها بنحو 5-7 درجات، وبحسب موقع طقس فلسطين.

وأوضح الموقع، أن أجواء باردة جداً تسود في ساعات الصباح، ثم تستقر الأجواء نهاراً مع طقس بارد نسبياً في الجبال وأقل برودة في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وأشار إلى أن الفرصة تكون سانحة لهطول زخات محلية محدودة في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً.

غدًا الاثنين، سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تبقى رغم ذلك دون معدلاتها بنحو 4-6 درجات.

وتسود أجواء باردة جداً في ساعات الصباح، وفي ساعات النهار يسود طقس بارد نسبياً في الجبال وأقل برودة في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية، مع فرصة لزخات محلية من الأمطار صباحاً في بعض المناطق.

وتكون السماء غائمة جزئياً حتى الظهر، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في معظم المناطق مع سماء صافية غالباً، وتكون الرياح جنوبية غربية نهاراً ثم تصبح شمالية شرقية ليلاً.