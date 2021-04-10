موعد تحري رؤية هلال رمضان في السعودية 2021-1442هـ

موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 2021-1442هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 2021-1442هـ، والذي دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى تحري لرؤية هلال شهر رمضان في السعودية ليلة الأحد التاسع والعشرون من شهر شعبان والموافق 12/4/2021م.

وطلبت المحكمة طلبت من رأى الهلال بالعين المجردة أو المنظار إبلاغ أقرب محكمة وتدوين شهادته لديها، أو يمكنه الاتصال بالمركز القريب لديه ليتم مساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته.

موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 2021-1442هـ

ودعت المحكمة إلى الاهتمام بهذا الأمر من مشاركات للجان المشكلة في شتى المناطق من اجل تحري رؤية الهلال، والتي تعتبره الهيئة بمثابة الثواب والمساعدة لجميع المسلمين للتأكد من التحري بشكل ايقن، وأكدت المحكمة انه في حال تمكن رؤية الهلال في مساء يوم الأحد غداً، سوف يتم إجراء التحري مساء يوم الإثنين لتأكيد رؤية الهلال وتحديد موعد بداية شهر رمضان، حيث أن يوم الإثنين سوف يكون اليوم الثلاثين من شهر شعبان، وهو على الأرجح سوف يكون نهاية شهر شعبان، وذلك استناداً إلى المرسوم الملكي رقم 1823 الصادر في 7 يناير 1433، والذي ينص على إلزامية تحري الشهر الكريم في يومي التاسع والعشرون والثلاثون من شهر شعبان.

موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 2021-1442هـ

تشهد الشعوب العربية والإسلامية طقوس مختلفة سنوياٌ في مثل هذه المناسبات، إلا اننا بسبب الظروف الاستثنائية، سوف يعتمد الكثير فقط على التقنيات التي تساعد في الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الجائحة التي تمر بها البلاد من ناحية أخرى، يستمر الجدل السنوي حول وقت رؤية الهلال في الليل حيث يتنوع من دولة إلى أخري اعتمادًا على كيفية ملاحظة هلال رمضان، وتعتمد الهيئات الدينية في بعض الدول الإسلامية بالعين المجردة أو التلسكوبات لمراقبة الرؤية، كما تستخدم الدول الأخرى الحسابات الفلكية، في حين يعتمد معظمها عادة على الجمع بين الحساب والرؤية.

موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 2021-1442هـ

كيفية تحري هلال شهر رمضان

يكون تحري الهلال على ثلاث مراحل وهي كالتالي:

ولادة الهلال: إنه قبل غروب الشمس، ويهدف إنهاء دورته شهرياً حول الأرض وبدء دورةً جديدةً.

أن تغادر الشمس ويكون موجود أعلي الأفق الغربي.

يبقا الهلال عند غروب الشمس ما لا يقل عن نصف ساعة في السماء، يراقب الهلال في أوائل الشهر وليس في أخره، لا يمكن برؤية هلال رمضان بالعين المجردة، إذا لم يكن مضي علي ولادته 15 ساعةً و 12 ساعةً لرؤيته على التلسكوب.

موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 2021-1442هـ

موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 2021-1442هـ

موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 2021-1442هـ

موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 2021-1442هـ

موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان في السعودية 2021-1442هـ