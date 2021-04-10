الكحلوت: لدينا بيانات نحو ٤٠ ألف أسرة ونتتظر موافقة اللجنة القطرية

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية أ. عزيزة الكحلوت، إن المنحة القطرية ستصرف غداً الأحد ل١٠٠ ألف أسرة متعففة وفق ما هو معتمد في بنك البريد، ووفق معايير السلامة والوقاية من فايروس كورونا، عبر إرسال رسائل للمستفيدين بحروف أبجدية.

وأشارت إلى أن المستفيد من المنحة القطرية لهذا الشهر من تلقى ١٨ مرة أو أكثر ولديه ٤ أبناء، ولا يوجد أي اسم جديد، ومن يتلقى مساعدات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية لا يستفيد من المنحة.

وأوضحت: "يتم استبدال بعض الأسر المستفيدة بأسماء جديدة وفق النظام المعمول به، وعند إثبات أن أسر لا تستفيد من مساهمات مالية أخرى يمكن إرجاعه للمنحة وفق النظام، ويوجد أسماء طرف اللجنة القطرية وننتظر الموافقة عليها".

ولفتت أنه يوجد قائمة بيانات لدى الوزارة بأكثر من ٤٠ ألف أسرة، متمنية أن يتم الصرف لها بالمرات الأخرى.

ونوهت أن الوزارة تسعى جاهدة في شهر رمضان إلى التخفيف عن الأسر الفقيرة، مشيرة إلى أن لديها خطط وبرامج عديدة تستهدفهم.