العبادلة: لقاحات كورونا في غزة قليلة جدا والتلقيح وفق الأولويات

أكد مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة د. رامي العبادلة، أن من بين 15 الى 25% من اجمالي المصابين لا تظهر عليهم اعراض وهم يمثلون ربع المصابين ومعظمهم من الأطفال والشباب على عكس كبار السن.

وقال العبادلة في تصريح لـ"إذاعة القدس" إن هناك زيادة في أعداد الإصابات الحرجة والخطيرة والعدد يعتمد على المصابين الذين أجروا فحوصات.

وتوقع أن تكون ذروة الإصابات حتى 20 أبريل، مبينا ان ذلك يبقى توقعات حتى اللحظات

وأوضح العبادلة، أن أي اجراءات يجب أن يمر عليها 14 يوم على الأقل حتى تظهر النتائج، لافتا أنه كلما امتد وقت الإصابة يكون نسبة الإيجابي أعلى وكلما كان تاريخ الإصابة حديثا تكون دقة الفحص اقل .

وبيّن أن العينات التي يتم الحصول عليها يتم حفظها والتوجيه بضرورة الفحص السريع، مضيفا أن التأخير كان بسبب خلل فني وتم تجاوزه.

وأشار إلى أنه تم اقتصار العينات على كبار السن او الذين ظهرت عليهم الأعراض المرضية.

وتابع قائلا: اللقاحات باتت قليلة جدا وأصبح وفق الأولويات، ومن حصل على الجرعة الأولى سيحصل على الثانية، ونحن بانتظار وصول دفعات جديدة من اللقاحات أواخر الشهر الجاري".