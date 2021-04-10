لجنة الانتخابات: 231 اعتراض قدمت الى لجنة الانتخابات المركزية

قال لناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله اليوم السبت:"ان 231 اعتراض قدمت الى لجنة الانتخابات المركزية اما من قبل الفصائل، أو مواطنين، و اللجنة بجزء كبير منها".

وأوضح طعم الله ان من لا يعجبه قرار اللجنة يمكن له الطعن في القرار لدى محكمة الانتخابات.

وأشار ان الاعتراضات كانت في معظمها إما على الاستقالات، من الوظيفة، او المحكوميات، أو الإقامة، أو ترتيب المرشحين داخل القائمة.

ولفت طعم الله ان الاعتراضات جزء من العملية الانتخابية وهذا حق كفله القانون للمرشحين وليس بالضرورة استلامنا للاعتراض قبولنا الاعتراض وكل ما يفصلنا بين المعترضين هو قانون الانتخابات.

ونوه ان الاعتراضات قدمت في اللحظات الأخيرة وغالبيتها الساحقة تمت دراستها والانتهاء منها.