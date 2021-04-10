اليكم مواعيد اجازات الموظفين في شهر رمضان المبارك 2021 بجمهورية مصر العربية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2021-1442 يبحث جميع الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي بجمهورية مصر العربية عن عدد أيام إجازات وعطلات شهر رمضان والتي سوف يحصلون عليها خلال الشهر الكريم، حيث من المقرر أن يهل علينا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 أبريل حسب الحسابات الفلكية المدروسة من مركز الفلك المصري، موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية يعرض لكم عدد أيام الإجازات الرسمية وموعدها ومدتها، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر المبارك والإجازات الرسمية خلال سنة 2021م.

موعد اول ايام رمضان 2021-1442

يهل علينا شهر رمضان المبارك خلال ساعات قليلة قادمة يستقبله المصريون والأمة الإسلامية بفرحة عارمة.

و وفق الحسابات الفلكية فإن غرة شهر رمضان المبارك سوف تكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 أبريل عام 2021 في مصر والسعودية وعدد من عواصم الدول الإسلامية والعربية.

و من المتوقع أن تكون عدد أيام شهر شعبان الثلاثون يوماً، حيث يولد هلال الشهر الفضيل. في يوم الثلاثين من شهر شعبان، الموافق فجر يوم الاثنين 12 أبريل لعام 2021، حيث من المعتاد ترقب هلال شهر رمضان في يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان 1442، الموافق يوم الأحد 11 أبريل. وفي حال عدم التأكد من رؤية الهلال يوم الأحد سيكون يوم الاثنين 12 ابريل هو المتمم لشهر شعبان.

موعد نهاية شهر رمضان 2021/ 1442 في مصر

أعلن بعض خبراء الفلك في وقت سابق، أن موعد انتهاء شهر رمضان المبارك. فلكياَ سوف يكون يوم 12 من شهر مايو عام 2021. مؤكدين أن الحسابات الفلكية أظهرت أن عدد أيام الشهر الفضيل سوف تكون ثلاثون يوماً. كما أن عدد أيام العام الهجري 1442 سوف تكون 354 يوماً. كذلك يستقبل جميع المسلمين هذا العام شهر رمضان الكريم بفرحة كبيرة. واستقبال تغمره الفرحة والسعادة من أجل أداء صلوات الفرض والتراويح في المساجد.

اجازات وعطلات رمضان 1442 في جمهورية مصر العربية

يتساءل العديد من المواطنين حول عطلات شهر رمضان المستحقة للمواطنين، فضلاً عن الموظفين العاملين في المؤسسات القطاع الحكومي في الدولة.

ومن المقرر أن يصل عدد أيام الإجازات إلى حوالي 11 يوماً متقطعة، على أن تكون هذه الإجازات شاملة العطلات الرسمية في الدولة مثل أيام الجمعة والسبت.

وتأتي هذه الإجازات على النحو التالي:

إجازة عيد تحرير سيناء: يأتي يوم 25 أبريل 2021 الموافق 13 من شهر رمضان الكريم.

عيد العمال: يوم السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان.

اما عيد شم النسيم، يوم الاثنين 3 مايو، الموافق 21 من شهر رمضان.

إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ من يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، وتستمر حتى يوم السبت 15 مايو.

بالإضافة إلى العطلات الرسمية لجميع العاملين في الدولة مثل الجمعة والسبت، ولاسيما يوجد نحو أربع أيام توافق يوم الجمعة خلال هذا الشهر،

هذا الى جانب وجود 4 أيام توافق يوم السبت، كما يعتبر يوم السبت إجازة في إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بينما يوجد وزارات أخرى تستمر بعملها يوم السبت دون اعتباره إجازة رسمية.