غانتس يصف قرار محكمة الجنايات الدولية "أعمى وغير عادل"

وصف وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فتح التحقيق ضد الكيان المحتل بشان ارتكابها جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنه "أعمى وغير عادل".

واكد غانتس، في كلمة له أمس الجمعة، أن الكيان المحتل اتخذ هذا الأسبوع قرارًا بشأن الرد على المحكمة الجنائية الدولية، وفق قناة "كان" العبرية.

وقال وزير جيش الاحتلال "أنا متأكد من أن العديد من الدول ستتفهم أنه لا يوجد مجال لمثل هذا التحقيق، مما قد يضر العديد من الدول الأخرى في المستقبل".

وأضاف غانتس، أن مثل هذا التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية "سيضر بعلاقات إسرائيل مع الفلسطينيين ويجعل من الصعب تحسين الوضع في المنطقة".

يشار إلى أن محكمة الجنايات الدولية أعلنت في وقت سابق، أنها ستبدأ بفتح تحقيق في شبهات جرائم حرب ارتكبها قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأراضي الفلسطينية التي صنفتها بحدود 67.