اجمل افكار لزينة رمضان 2021

أفكار لزينة رمضان 2021، ايام قليلة متبقية على حلول شهر رمضان 2021-1442، و مع قدوم شعر رمضان المبارك تدخل الفرحة والبهجة والسرور على المسلمين، لذلك تقوم الاسر التي تحتفل بقدوم رمضان بتزيين بيوتها احتفالا و فرحا، و تختلف ادوات الزينة من بيت لبيت و من بلد لآخر، الا أن من أهم مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم تعليق زينة رمضان في الشوارع والميادين والمحلات وعلى العمارات.

فوانيس رمضان :

يمكنك أن تقوم بإحضار هذه الفوانيس وخصوصا الصغيرة ووضعها علي الحوائط يشمل منسق أو احضار الكبير منها المضئ أو الذي يصدر اصوات مميزه ووضعها علي المنضدات وايضا تعليقها بالبلكونات ، ويمكن صنعها أيضا باستخدام الورق المقوى والمقص وقم بطى الورقة إلى نصفين والبدء بالق مع الحرص إلي عدم الوصول إلى النهاية ثم نقوم فردها وطيها ولصق الطرفين لتأخذ شكل اسطوانة ويمكن القيام بذلك مع وتصغير الحجم وتعليقهم في خيط سميك ليصبح الفرع قابل للتعليق .

شجرة رمضان : القيام بصنع شجرة مميزه خاصه برمضان تحمل الكثير من العناصر المميزة لرمضان بعض الهلال اللامع والنجوم وفروع النور المضيئه والقوانين وغيرها من الأشياء المبهجة .

قوالب الشمع : وضع هذه القوالب التي تبدو الابجورات علي الترابيزات بالمنزل يجعلك تشعر برمضان وتقضي وقت رائع ومتميز وخصوصا عند السعر وتناول الحلويات ليلا ويمكن صنع هذه القوالب عن طريق : إحضار ورق مقوي واستخدام المقص بصنع أشكال مفرغة علي الورق مثلثات أو غيرها من الأشكال ثم أحضر برطمان زجاجى ولزق الورق على استخدام السمع ثم ضع شمعة بداخل البرطمان ، وبذلك سوف تحصل على إضاءة مميزة .

تزين الطاولة: يمكن القيام بتغطية الترابيزات قماش الخيام الرمضانية المميز ووضع الفوانيس عليها ويمكن أيضا تزينها ببعض الجرار المملوءة بالتمر فهي تعطيها المظهر المميز والمريح .

صنع الزينة الورقية :

يمكن تشكيل الأوراق على هيئة فوانيس أو مثلثات ودوائر أو مآذن أو اي شكل تفضلونه ويتم ثقبة من أعلى واستخدام ثقب لعمل فروع طويلة وتعليقها على الحائط لتعطي مظهر مميز .

استخدام قماش الخيام الرمضانية : يمكنك أن تستخدم القماش في تغطية الحوائط والسفرة الخاصة بالطعام ويمكنك أيضا أن تزيني به مطبخك ليصبح ملائم للشهر الكريم . استخدمي هذا القماش أيضا في تغليف الوسائد .

افكار لرمضان مميزه :

إذا كنتي تمتلكين مال كافي وفي مقدرتك قومي بصنع مجموعة من الفوانيس الورقية صغيرة الحجم باستخدام ورق مقوى ذات بريق وقومي بوضع داخل كل فانوس قطعة شيكولاته وعند استقبال أي ضيف قدمي له هذه الهدية البسيطة أفكار لزينة رمضان تعبر عن سعادتك .

يمكنك ايضا صنع زينه مميزه بإحضار بالونات وخيط وغراء قومي بنفخ البالونات ومحيطها بالخيط ليغطيها بالكامل ثم ادهني الخليط بالغراء وهو علي البالون ومن ثم قومي بتركه حتى يجف وفرقعة البالونات لتحصلي علي شكل كروي من الخيط مميز قومي بوضع اي مصباح داخل كل بالونه وستحصلين على فرع زينه مميز .

أجمع عدد كبير من أكياس الشيبسى اللامعة وقومي بقصها من الأسفل ولا تصل إلي النهاية وجمعها والصقها في خيط وعلقها في الشارع أمام منزلك تعطي بهجة وفرحة مميزه وخصوصا اذا كنت تمتلك اطفال سوف يسعدهم المشاركة في إعداد الزينة وتعليقها وسوف يعلمهم ذلك كيفية استقبال رمضان والاستمتاع به والتجهيز له .















