الإعلان عن موعد شهر رمضان 2021

من المقرر أن تعلن الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية عن موعد شهر رمضان 2021 خلال اليومين المقبلين ، حيث زادت عمليات بحث عالية من قبل المواطنين في جميع الدول العربية لمعرفة الموعد الرسمي عن أول يوم من بداية شهر رمضان ، لذلك خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة للتعرف على موعد رمضان ، تابع معنا .

هذه المقالة استطاعت عن ان تجيب عن الاستفسار الخاق بـ موعد شهر رمضان 2021 ، حيث ستبدأ السعودية والدول من ليلة الاحد الموافق 11 ابريل الحالي التحري عن شهر رمضان ، وبناءً عليه سيتم تحديد بداية رمضان .

موعد أول أيام شهر رمضان 2021 :

يتوقع خبراء علم الفلك بحسب الحسابات الفلكية ، أن شهر رمضان المبارك 2021 في جميع الدول العربية والاسلامية سوف يصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021.

وبالرغم من التطور الكبير في مجال علم الفلك إلا أن الدول الإسلامية لا تعتمد عليها غير من خلال الرؤية الشرعية ورؤية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة.

دعاء اليوم الأول من رمضان 2021 :

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ "

ثواب الدعاء " مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ رُفِعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَ مُحِيَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ".

دعاء اليوم الثاني من رمضان 2021 :

ولقد وضعنا لكم دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك ، وهو على النحو التالي:

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال: "اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

أما عن ثواب هذا الدعاء، فجاء أنه "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِى جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِما نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا".

تحميل تطبيق القرآن الكريم 2021 في رمضان :

ولتنزيل تطبيق القران الكريم يترتب عليكم الضغط على هذا الرابط (https://www.pegasoft.net/) ومن تحميله ، وهو سريع التنزيل، ونتمنى ان تنال المقالة اعجابكم .