الاوقاف المصرية: لا حرج من تلقي لقاح كورونا في نهار رمضان

اكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أنه لا حرج على الإطلاق من تلقي المواطنين للقاح كورونا في نهار رمضان.

جاء حديث جمعة هذا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر"، صباح الجمعة 9 ابريل 2021.

و اوضح وزير الاوقاف المصري أن من يضطر لأخذ أدوية عن طريق الفم يجوز له الإفطار ويكون عليه القضاء، متابعا: "أي حقنة علاجية بقصد التداوي لا تفطر الصائم، والدين يسر وليس عسر".

وأشار الوزير المصري، إلى تكثيف حملات التعقيم بالمساجد حاليا استعدادا لاستقبال المصليين خلال شهر رمضان، ذاكرا أن جميع الأضرحة ودورات المياه لا زالت مغلقة، إضافة إلى استمرار قرار ارتداء الكمامة داخل المسجد.