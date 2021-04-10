بالفيديو رمضان 2021.. فرصة ذهبية لانقاص الوزن و لكن!

انقاص الوزن في رمضان 2021، يقترب موعد حلول شهر رمضان المبارك 2021 بطقوسه المختلفة في انحاء العالم، و تستعد ربات البيوت لإعداد ما يحلو و يطيب من الاكلات المتنوعة التي تخص هذا الشهر الفضيل، دون الأخذ بالحسبان اهم العناصر الغذائية التي يجب ان يحصل عليها الصائم على مائدة الافطار، و العادات الغذائية الخاطئة التي يجب ان يبتعد عنها لانها تشكل خطرا على صحته، و تساهم في زيادة في الوزن.

و يعتقد الكثير من الصائمين أنه بمجرد حلول شهر رمضان، فإن لديه فرصة لتخفيف وزنه، لا سيما انه يصوم ساعات طويلة، معتقدا أن الصيام وحرمان جسمه من الاكل يمكن أن يحرق رقماً كبيراً من الكتل الدهنية في جسمه، دون الاخذ بالحسبان أن شهر رمضان يمكن أن يكون خطوة في الطريق العكسي .

إن أحد العادات الخاطئة صحياً في شهر رمضان هو الاكل المفرط في فترة الافطار، و تتمثل اضرارها الكبيرة على الجسم في السمنة المفرطة ، والتي تعتبر من أبرز الامراض التي تواجه الكثير من الاشخاص في العصر الحالي.

أبرز 8 فوائد صحية للصوم

يساعد على إزالة السموم من الجسم: فالسموم توجد حولنا في كل مكان، في الهواء والطعام ونتيجة العمليات والتفاعلات الكيميائية التي تتم داخل الجسم، وكثير من تلك السموم يتم تخزينها داخل دهون الجسم، وأثناء الصيام يتم حرق تلك الدهون، مما يساعد على التخلص من السموم.

يفيد الجهاز الهضمي: فالصوم يريح الجهاز الهضمي ويساعد على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. وخلال شهر رمضان يضطر البعض إلى تغيير عدد من عاداتهم السيئة، مثل تقليل التدخين وشرب القهوة، اللذين يؤثران بشكل كبير على المعدة والجهاز الهضمي، وهناك بعض أمراض الجهاز الهضمي يكون الصوم بمنزلة علاج لها وتخفيف للأعراض التي يعانيها المريض، كالتهاب المريء الارتجاعي، والقولون العصبي.

يساعد على علاج الالتهابات وأمراض الحساسية: فقد أثبتت بعض الدراسات أن الصوم يساعد على علاج الالتهابات وبعض أمراض الحساسية والتهاب المفاصل والأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية.

يقلل من مستويات السكر في الدم: يساعد الصوم على تكسير الجلوكوز مما يقلل إنتاج الإنسولين، وبالتالي يريح البنكرياس، مما يؤدي في النهاية إلى خفض مستويات السكر في الدم.

يساعد على حرق الدهون: فكما قلنا فإن الصوم يساعد على تكسير الجلوكوز، مما يسهل حرق الدهون لإنتاج الطاقة اللازمة للجسم، وخصوصًا الدهون المخزنة في الكليتين والعضلات.

يعالج ارتفاع ضغط الدم: الصيام أهم الطرق الطبيعية لخفض مستويات ضغط الدم، فهو يساعد على التقليل من خطر تصلب الشرايين، وتقليل معدلات الأيض ومعدلات الهرمونات كالأدرينالين، مما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم.

يعزز العادات الغذائية الصحية: حيث أشارت الدراسات الطبية إلى أن الصوم يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، ويعزز الرغبة في تناول الأطعمة الصحية.

يعزز جهاز المناعة: فكما ذكرنا سابقًا، فإن الصوم يساعد على التخلص من سموم الجسم والدهون ويعزز العادات الغذائية الصحية لدى الأشخاص، وبالتالي فإنه يعزز جهاز المناعة بشكل كبير.

أضرار الإفراط في تناول الطعام في شهر رمضان 2021

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم لأن جسمك يبدأ في الإفراط في التعويض وإنتاج الأنسولين أكثر من المعتاد مما يسبب الشعور بالعطش والصداع والتعب والارهاق الشديد.

الافراط في تناول الطعام يؤثر على صحة الجهاز الهضمي والمعدة ويسبب الانتفاخ والحموضة وحرق المعدة.

-تناول الطعام بكثرة يعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم لذلك ينصح بالحد من تناول الطعام بين الفطار والسحور وتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة.

فيديو يوضح اهمية الصيام لانقاص الوزن في شهر رمضان 2021