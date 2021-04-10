داخلية غزة تعلن عن كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح الأحد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:06 م
10 ابريل 2021
داخلية غزة تعلن عن كشف المسافرين وآلية السفر عب معبر رفح الأحد
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أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد للمسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد الموافق 11-4-2021.

وأوضح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أن السفر يوم غد سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/12).

وأكد على ضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين غداً من الكشف الجديد الساعة 7:00 من صباح الأحد في مركز شهداء رفح الصحي، وضرورة التواجد الساعة 8:00 في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

ودعا الموقع، إلى إجراء فحص كورونا للحافلات (المتبقي من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد، غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وإجراء فحص كورونا للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) يوم الإثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

شدّدت الداخلية، على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالب بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

 

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