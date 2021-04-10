أبرز مباريات اليوم عالمياً وعربياً ..القمة ريال مدير وبرشلونة القنوات الناقلة وموعد المباراة

تقام اليوم السبت 10 /4/2021 العديد من المباريات المرتقبة على الصعيد العربي والأوروبي ن وعلى رأسها مبارة ريال مدريد وبرشلونة والتي يحتضنها ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

المباراة الأهم في اليوم ستكون موقعة الكلاسيكو المنتظرة بين ريال مدريد وضيفه برشلونة، التي يحتضنها ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة "بين إن سبورتس بريميوم 1" بنقلها تلفزيونيا، وذلك بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وتونجيث والقنوات الناقلة

مواجهة أخرى مهمة ومصيرية السبت، تلك التي ستجمع الزمالك المصري مع ضيفه تونجيث السنغالي، وذلك في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

هذا اللقاء يعد مصيريا للزمالك، حيث لا بديل أمامه سوى الفوز، في انتظار تعثر مولودية الجزائر ضد الترجي التونسي.

وستلعب المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقلها على قناة "بي إن سبورتس 6".

موعد مباراة الترجي والمولودية والقنوات الناقلة

وضمن نفس المجموعة، يستضيف الترجي نظيره المولودية، ويكفي الأول التعادل من أجل ضمان صدارة المجموعة الرابعة، بينما سيحاول الفريق الجزائري أيضا عدم الخسارة لضمان التأهل كوصيف إلى ربع النهائي.

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تلك المباراة ستقام في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر، وستنقل على قناة "بي إن سبورتس 4".

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موعد مباراة الوداد وحوريا والقنوات الناقلة

يسعى الرجاء المغربي لتحقيق الفوز في مباراته ضد حوريا الغيني لضمان التأهل لربع النهائي كمتصدر عن المجموعة الثالثة.

وتقام تلك المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت الرباط، وستقوم قناة "بي إن سبورتس 6" بنقلها بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد والقنوات الناقلة

وبالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في جولته الـ31، تقام اليوم السبت 3 مباريات أبرزها للمتصدر مانشستر سيتي ضد ضيفه ليدز يونايتد.

وستقام المباراة في الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

ويلعب ليفربول في نفس الجولة مباراة مهمة ضد ضيفه أستون فيلا، وهدفه تحقيق الانتصار، حيث تقام المباراة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وينقل اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"، وذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من مواجهة أستون فيلا ضد ليفربول في الدور الأول للدوري الإنجليزي

موعد مباراة كريستال بالاس وتشيلسي والقنوات الناقلة

ختام مباريات اليوم السبت من البريميرليج، يلعب كريستال بالاس ضد تشيلسي في مباراة ديربي لندني.

اللقاء سيقام في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسينقل على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"

موعد مباراة الباطن والشباب والقنوات الناقلة

يشهد الدوري السعودي للمحترفين في ختام جولته الـ25، إقامة 3 مباريات أبرزها الباطن ضد الشباب.

المباراة ستقام في الساعة 6.55 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قنوات "الرياضية السعودية" بنقلها بشكل حصري.

مباراة فولاد خوزستان والعين والقنوات الناقلة

يخوض العين الإماراتي مواجهة مهمة ضد فولاد خوزستان الإيراني (السبت)، ضمن الدور التمهيدي المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال آسيا.

وستقام المباراة الساعة 7.50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.50 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقلها قناة "أبوظبي الرياضية" على شاشتها.