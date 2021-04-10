بالصور حركة حماس ترد على الطعون المقدمة ضدها وقيادي يوضح ل"فلسطين اليوم "أبرز تلك الطعون

أكد محمد المدهون القيادي في حركة حماس اليوم السبت 10/4/2021 ، ان وفد الحركة وصل الى مقر لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة للرد على الطعون المقدمة ضد قائمة " القدس موعدنا " ، معتبراً ان جل الطعون المقدمة ضد القائمة تخص الاستقالات من الحكومة ، حيث انه تم تقديم كتب قبول الاستقالة ، وتجديد قبول الاستقالة مرة اخرى .

واستنكر المدهون خلال تصريحات خاصة ل"فلسطين اليوم" الطعون والاعتراضات المقدمة ضد القائمة كون ان الحركة لم تقدم اي اعتراضات او طعون بشأن اي من القوائم الانتخابية ، موضحاً ان الحركة بإمكانها تقديم طعون لإسقاط قوائم ليس ابعاد اشخاص عن القوائم فقط .

وبين ان الحركة وبالرغم من تقديم 238 اعتراضاً للجنة الانتخابات الا ان الحركة لم تقدم طعون وإلتزمت بميثاق الشرف في القاهرة لتسهيل اجراءات الانتخابات ، والالتزام بتحييد الابعاد السياسية ، مشيراً الى ان الحركة تسعى للذهاب لانتخابات مفتوحة للجميع على قاعدة الشراكة السياسية بهدف رفع الحصار والعمل المشرك لبناء مؤسسات المجتمع الفلسطيني منها التشريعية والمجلس الوطني .

أوضح المدهون ان الطعون ليست ذات أثر قانوني، والرد عليها سهل وهناك بعض الابعاد السياسية كالتعليق في رفض المشاركة في جنازة "شمون بيرز" هو ما يرفضة الجميع ، وفي نفس الوقت خلل موجود في البيانات الخاصة بالاسير المحرر سعبد بشارات .

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي أنها تلقت حوالي 230 اعتراضا على قوائم ومرشحين، تركزت في معظمها ضد مرشحين من حيث الإقامة الدائمة والاستقالات والمحكوميات، إضافة إلى اعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين.

وقالت إنها تعكف على دراسة الاعتراضات المقدمة، حيث ستصدر القرار بشأنها خلال الأيام الثلاثة القادمة، بحيث يجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه بقرارها في كل من هذه الاعتراضات خطياً.

وأوضحت أنه يحق تقديم طعون في قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ المعنيين بالقرار، علماً بأن المحكمة تصدر حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف في الطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.

ولفتت اللجنة إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات الفلسطينية 2021، فإن يوم الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري هو اليوم الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية، لتبدأ في اليوم التالي فترة الدعاية الانتخابية بالتزامن مع نشر اللجنة للقوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها.





