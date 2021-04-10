معلومات غير سارة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة 

أكد داود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت 10/4/ 2021 ، ان الوزارة لن تتمكن من صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل شهر رمضان المبارك .

وقال الديك خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الوزارة كانت لابد ان تدفع دفعتين ، الا ان الأعباء المالية اعاقت الدفع، موضحاً ان الوزارة نسعى للصرف خلال شهر رمضان المبارك.

واوضح ان القرار في النهاية بيد وزارة المالية ، وهي التي تحدد موعد الصرف .

ويشار الى ان وزارة التنمية الاجتماعية ووفقا لتصريحات عدد من المسؤولين اعلنت في وقت سابق عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد رواتب الموظفين العموممين ، الا ان المعلومات كانت غير صحيحة وتم نفيها في وقت لاحق .