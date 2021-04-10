مدير المختبرات بغزة: فحص جديد لمصابي كورونا بـ15 دقيقة ونتائجه دقيقة

قال عميد مشتهى مدير عام المختبرات بوزارة الصحة بغزة اليوم السبت 10/4/2021 ، ان المختبرات تقوم خلال هذة الايام بإجراء فحوصات للمصابين بكورونا والمخالطين من 4000 الى 5000 فحص يومي .

وقال مشتهى خلال تصريحات لصوت الاقصى وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان المختبرات ادخلت فحص جديد يتم إجراءه خلال 15 دقيقة حيث تم توزيعه على مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في قطاع غزة ، وعيادات الأونروا .

وبين ان الفحص الجديد يعطي نتائج دقيقة ويخفف الضغط على المختبر المركزي بعيادة الرمال ، موضحاً ان هذا الفحص يجري بالتزامن الـ PCR ، وهو الفحص الذي يتم اجراءه منذ بداية فيروس كورونا .

واشار الى ان المختبرات لا تعاني من اي ضغوطات خلال العمل هذة الايام ، والعمل اصبح أخف وطأة من السابق .

وبشأن الفرق بين فحص الـ PCR "والفحص الجديد ، ان الفحص الاول يكون دورتين ، صباحية ومسائية ويقتصر عملها على المخالطين ، اما الفحص السريع فيكون لكافة المشتبه إصابتهم بالمرض والذين يعانون من الاعراض .

وقال في ظل ارتفاع الاصابات "كل الخيارات مطروحة على الطاولة لكسر المنحنى الوبائي ، مطالباً الجميع ان يقف عند مسؤلياته .