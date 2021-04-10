صحة غزة : 10 وفيات وتسجيل 1064 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 10/4/2021 ، عن تسجيل 10 وفيات ليرفع الوفيات منذ بداية الفيروس لـ671 حالة وفاة ، وتسجيل "1064" إصابة بعد اجراء 3064 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 387 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 263 حالة.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 80044 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 18369 حالة ، في حين بلغت

اجمالي المتعافين 61004 حالة ، بعد تسجيل 600 حالة تعافي اليوم .

التطعيمات/

*اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص.

* اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 29808 شخص