رسميا تفعيل رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر ابريل 2021

فعلت وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة القطرية اليوم السبت رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر ابريل 2021 للتعرف على الاسماء المستفيدة من المنحة.

وكان عشرات الآلاف من الأسر المتعففة يترقبون تفعيل رابط المنحة القطرية على أحر من الجمر للتعرف على وجود اسمائهم ضمن كشوفات الفحص.

للدخول للرابط اضغط هنا:

ووفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية فهناك بعض التنويهات المهمة للمستفيدين يجب التقيد بها عند استلام المنحة وهي على النحو التالي:

تنويه هام : يرجى الالتزام التام بمكان الصرف المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد

1- الصرف للمستفيد شخصيا مصطحبا بطاقة الهوية.

2- ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة وتعقيم الايدي قبل الدخول لاماكن الصرف..

3- التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف .

4-احضار قلم شخصي لكل مواطن.

5-يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.